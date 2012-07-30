نظرآباد صاحب خانه کبدی شد

مهران جوادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی نشست هیئت کبدی استان البرز در نظرآباد با روستاکاری، رئیس ورزش و جوانان نظرآباد در خصوص چگونگی گسترش این رشته در استان به ویژه در نظرآباد تبادل نظر شد که مقرر شد سالنی برای کبدی در نظرآباد در نظر گرفته شود.



رئیس هیئت کبدی استان البرز ادامه داد:‌ علاقمندان به این رشته می توانند ورزش کبدی را در سالن بعثت نظرآباد دنبال کنند.



جوادی نیا افزود: ‌تصمیم بر این است که فعالیت رشته ورزشی کبدی در ساوجبلاغ، هشتگرد جدید، اشتهارد و شهرک های اقماری پررنگ تر شود.



رئیس هیئت کبدی استان البرز اظهار داشت:‌ طی جلسه ای با نعمتی شهردار محمد شهر مقرر شد تا سالنی در اختیار هیئت کبدی استان البرز قرار گیرد.



وی گفت: یوسفی رئیس هیئت نظرآباد است و افراد علاقمند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به هیئت کبدی نظرآباد مراجعه کنند.