تلاشمان افزایش تیراژ کتاب "حجاب و عفاف از منظر دیگر" به 30 هزار جلد است

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تلاشمان افزایش تیراژ کتاب حجاب و عفاف از منظر دیگر از چاپ سه هزار کتاب به 30 هزار جلد است که هم اکنون سه هزار جلد آن توسط خود استانداری انتشار پیدا کرده است.



وی ادامه داد: هزینه چاپ هر سه هزار جلد کتاب ده میلیون تومان است که چاپ 30 هزار کتاب نیازمند تامین اعتبار است.



معاون فرهنگی استانداری افزود:‌ اگر شورای شهر کرج در این راستا مساعدت کند، کتاب حجاب و عفاف از منظر دیگر را با تیراژ بالا انتشار می دهیم.



نجفی گفت: در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که با حضور حجت الاسلام کازرونی امام جمعه کرج و دیگر مسئولان استان برگزار شد، حجت الاسلام پور مظاهری عضو شورای شهر کرج قول مساعدت اینکار را دادند.