تعیین مراحل پیوست فرهنگی مهمترین جنبه در شناسایی تأثیرات فرهنگی است

همه پروژه ها و سیاست ها در مرا حل چندگانه و گام های متعددی اجرا می شو ند. هر پروژه ای معمولأ با سه گانه مفهوم سازی، طراحی، برنامه ریزی آغاز می شود و با اجرا و ساخت وساز، نظارت و ارزیابی و عملیات و نگهداری ادامه می یابد.

‏با توجه به اینکه تاثیر پروژه در هر مرحله متفاوت است باید در هر مرحله پیوست فرهنگی لازم تهیه و اجرا شود تا با عنایت به نتایج پیوست فرهنگی، پروژه تغییر کند و یا حتی متوقف شود. بنابراین تعیین مرحله خاص در اجرای پروژه یا سیاست، مهمترین جنبه در شناسایی تأثیرات فرهنگی است. در هریک از مرا حل اجرای طرح های مهم در صورت نیاز باید پیوست فرهنگی تهیه شود این مرا حل عبارتند از:

1- مرحله سیاستگذاری و برنامه ریزی

2- مرحله ساخت وساز/ اجرا

3- مرحله بهره برداری / نگهداری

4- مرحله اصلاح / متوقف ساختن پروژه

گام های چندگانه تهیه پیوست فرهنگی

اگرچه چارچوپ هرسیاست، برنامه یا پروژه ای واحد نیست، اما در بسیاری از موارد مجموعه مرا حل استاندار چندگانه ای وجود دارد که تحلیل باید به منظور رسیدن به نتایج مورد نظر از طریق آنها پیش برود، این مرا حل در قالب گامهای چندگانه تهیه پیوست فرهنگی در ذیل آمده است:

گام اول :توصیف اقدام عمرانی یا سیاست پیشنهادی و بدیل های قابل قبول آن

‏در این گام، پروژه پیشنهادی به صورت جزئی و ریز توصیف می شود تا داده های مورد نیاز از سوی مجریان پروژه برای ساختن چارچوپ پیوست فرهنگی فراهم بود. داده های فنی مورد نیاز که برای ساختن این چارچوپ باید از مجریان پروژه گرفته بود، عبارتند از:

‏ محل پروژه، نیازهای پروژه به زمین، نیاز به تاسیسات جانبی (جاده، خطوط انتقال آ ب و برق)، برنامه ساخت وساز و اجرا، حجم نیروی کار (ساخت وساز و اجرا برحسب ماه و سال) شکل و اندازه تسهیلات (اگر تسهیلاتی وجود دارد)، نیاز به نیروی کار محلی، منابع نهادی و سازمانی.

گام دوم: تعیین و توصیف وضعیت موجود فرهنگی به عنوان شرایط پایه و مبنا

‏شرایط پایه ای شامل شرایط موجود و روندهای گذشته همراه با محیط انسانی است که قرار است در آن طرح های مهم پیشنهادی اجرا شود.

مجری پیوست فرهنگی باید به سؤال های زیر پاسخ دهد:

چه تعداد افراد تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، آیا آنها متمرکز یا پراکنده اند؟ هر گروه چگونه به محیط طبیعی یا ساخته شده مرتبط می توند؟ زمینه تاریخی هر گروه از افراد چیست؟ منابع فرهنگی هر گروه چیست؟ آیا گروه های اقلیت و بومی وجود دارند؟ آیا آنها نیازهای خاصی دارند؟ اعمال فرهنگی، نظام باورها و ارزشها، که هر گروه را هویت می بخشد چیست؟ آنها چگونه فکر می کنند؟ چگونه با محیط مواجه می شوند؟ برای تغییر چه میزان آمادگی دارند؟ اشکال عمده اظهار وجود برای هر گروه یا اجتماع چیست؟

‏این نوع اطلاعات حداقل باید برمبنای ادبیات موجود، اسناد دولتی و مشورت با کارشناسان و مردم تهیه شود. برای پروژه ها و سیاستهای پیچیده، مطالعات علمی برمبنای شواهد تجربی نیاز ‏است. این مطالعات شامل پیمایشهای ژئوفیزیکی، حفاری های باستان شناسی، پیمایشهای قوم نگاری، مطالعات موردی تاریخی، نقشه کشی فرهنگی و... است.

گام سوم: تهیه برنامه مشارکت عمومی مؤثر به گونه ای که همه ذینفعانی که تحت تأثیر قرار می گیرند در آن مشارکت داشته باشد

‏این کار نیازمند تعیین همه گروه ها و کار با آنهاست. سطح مشارکت عمومی با نوع و ماهیت پروژه تعیین می شود. برای یک پروژه پیچیده، ممکن است لازم باشد تا پیمایشی درباره گروه های تحت تاثیر انجام شود و با مصاحبه های شخصی با نمایندگان گروه های تحت تاثیر تکمیل شود تا ویژگی های عمومی جامعه تحت تاثیر مشخص شود، گروه هایی که به طور بالقوه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت معین شوند و حوزه های بالقوه تاثیر تعیین شود. اطلاعات و داده های که در این مرحله به دست می آید، در برنامه مشارکت عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

‏ گام چهارم : تعیین و تعریف تأثیرات مهم

‏بعد از شناخت کامل طرح پیشنهادی، مجری پیوست فرهنگی باید حوزه کامل تأثیرات مهم فرهنگی را ( که برمبنای بحث ها یا مصاحبه ها با اعضای گروه هایی که به طور بالقوه تحت تأثیراند به دست آمده است) تعیین کند.

‏معیارهای مرتبط با تأثیرات مهم گزینش شده عبارتند از:

-تعیین میزان احتمال رخ دادن تاثیر، تعداد افراد-به خصوص افراد بومی-که تحت تاثیر خواهند بود،

-مدت زمان تأثیرات بالقوه، ارزش های مزایا و هزینه ها برای گروهای تحت تاثیر،

-حدودی که تاثیر قابل بازنگری است یا می تواند کاهش یابد، موارد مشابه تأثیرات بعدی.

گام پنجم: بررسی اهمیت تأثیرات محتمل

بررسی اهمیت تأثیرات محتمل از طریق مطالعه داده هایی است که توسط مراکز تحقیقاتی تهیه شده یا از طریق مطالعه اطلاعات به دست آمده از تجربیات پیشین یا اقدامات مشابه یا گروهای جمعیتی مشابه، داده های جمعیت شناختی و سایر آمارهای مهم، منابع و اسناد دست دوم و تحقیقات میدانی چون مصاحبه ها، جلسات بحث گروه های کانونی، پیمایشها، مشاهده همراه با مشارکت و سایر تکنیکهای مشارکتی به دست آمده است.

گام ششم : پیش بینی واکنش گروهای تحت تأثیر برای تاثیرات پیش بینی کننده

‏ ‏گام هفتم: ملاحظه تأثیرات غیرمستقیم و انباشتی

‏در واقع این مرحله یک گام جداگانه نیست بلکه جنبه ای از مراحل چندگانه فوق الذکر است. بسیاری از تأثیرات فرهنگی مستقیم نیستند، آنها می توانند بعد از انجام عمل و اجرای سیاست رخ دهند و ممکن است با محل اجرای پروژه فاصله داشته باشند.

‏گام هشتم: پیشنهاد بدیلهای جدید در صورت نیاز و امکان

‏با مشخص شدن تأثیرات مهم، باید بدیل هایی که مشکلات را کاهش می دهند در نظر گرفته شود و با مدیران پروژه و مجریان و گروه های تحت تاثیر همکاری شود تا مشخص شود چگونه می توان این ‏کار را انجام داد.

گام نهم : تهیه نقشه کاهش عوارض

کاهش عوارض گاهی اوقات پیچیده می شود و نیازمند منابع است. اما خواه مجریان پروژه یا دستگاه های برنامه ریز یا گروه های تحت تاثیر، مسئول تهیه شیوه های استاندارد باشند، خواه نباشند نیاز دارند تا کاهش عوارض به درستی تعریف شود و برمبنای ابزارهای اداری و حقوقی ‏مستند شود.

گام دهم: تهیه طرح و نقشه نظارت