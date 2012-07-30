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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

شهابی در گفتگو با مهر:

سیلاب 3.5 میلیارد ریال به تاسیسات برق گلستان خسارت زد

سیلاب 3.5 میلیارد ریال به تاسیسات برق گلستان خسارت زد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: سیلاب اخیر بیش از سه میلیارد و 580 میلیون ریال به تاسیسات برق استان خسارت وارد کرده است.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه سیلاب 720 میلیون ریال به تاسیسات گرگان، 410 میلیون ریال در بندرگز، 90 میلیون ریال در بندرترکمن، 23 میلیون ریال در مینودشت و 130 میلیون ریال در گالیکش خسارت برجای گذاشته است.

وی اظهار داشت: همچنین این حادثه به تاسیسات برق شهرستان آزادشهر 150 میلیون ریال، گنبدکاووس 580 میلیون ریال، مراوه تپه 800 میلیون ریال و علی آبادکتول 350 میلیون ریال خسارت وارد کرده است.

شهابی بیان داشت: همچنین حادثه سیلاب به تاسیسات برق شهرستانهای، کلاله، رامیان و دیگر مناطق نیز آسیب زده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: حادثه سیلاب اخیر به 21 دستگاه ترانس، هزار و 620 متر شبکه بصورت کلی خسارت زد و موجب آسیب دیدگی جزیی 23 هزار و 750 متر شبکه نیز شده است.

به گزارش مهر، سیلاب اخیر گلستان بیش از 950 میلیارد ریال خسارت برجای گذاشته است.

کد مطلب 1661527

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