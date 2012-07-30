کلاهبردار 120 میلیارد ریالی دستگیر شد/ خروج 12 میلیارد ارز از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وصول پرونده مبنی بر دادخواهی سیستم بانکی علیه یک شرکت بازرگانی در اصفهان رسیدگی به این پرونده بزرگ کلاهبرداری در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. با توجه به حساسیت موضوع و کلاهبرداری بزرگ صورت گرفته ،تیمی از برجسته ترین کارآگاهان اداره مبارزه جعل و کلاهبرداری تشکیل و به صورت ویژه و متمرکز بر روی این پرونده شروع به کار کردند.

پس از مدت زمان کوتاهی با تحقیقات علمی، فنی و پلیسی صورت گرفته از سوی این کارآگاهان مشخص شد فردی به هویت عابدین مدیر عامل یک شرکت بازرگانی در اصفهان با اقداماتی متقلبانه و فریب کارانه توانسته است کارکنان بانک مورد نظر را فریب دهد و 120 میلیارد ریال ارز از کشور خارج کند.

با اقدامات علمی و فنی صورت گرفته کارآگاهان موفق به شناسایی این کلاهبردار شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه توانستند او را دستگیر کنند و برای انجام تحقیقات بیشتر وی را به همراهی آثار و مدارک جمع آوری شده از مخفیگاهش به پلیس آگاهی منتقل کردند.



متهم که ابتدا کلاهبرداری را رد می کرد و خود را بی گناه معرفی می کرد در نهایت با بازجویی های صورت گرفته از سوی کارآگاهان و رویارویی با ادله و شواهد غیر قابل انکار علمی و پلیسی در نهایت لب به اعتراف گشود و در بازجویی های خود اقرار کرد که با اقدامات متقلبانه با ارائه ثبت سفارش به سیستم بانک جهت خرید کالا از کشور چین،درخواست حواله ای به مبلغ 120میلیون ریال از سیستم بانکی کرده که با ارائه مدارک مورد نظر به بانک و انجام عملیات بانکی با با ترفندی خاص توسط بانک به حساب او در چین واریز شده است.

با اقرار صریح این کلاهبردار بزرگ و تکمیل شدن تحقیقات پرونده وی به مقام قضایی معرفی و با صدور قراری دویست میلیاردی روانه زندان شد.