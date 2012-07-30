اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش برابر نفت تهران در هفته سوم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ما روز به روز روند رو به رشدی را طی می‌کند و با اینکه از دو بازی گذشته خود فقط یک امتیاز گرفتیم اما از عملکرد بازیکنان جوانم، با توجه به اینکه اولین حضورشان را در رقابت‌های لیگ برتر تجربه می‌کنند، راضی هستم.

وی با بیان اینکه عیار واقعی تیم آلومینیوم از هفته پنجم لیگ برتر مشخص می‌شود از فوتبالدوستان خواست در مورد نتایج این زود قضاوت نکنند و افزود: با توجه به اینکه در رقابت‌های این فصل لیگ برتر، پنج تیم به لیگ آزادگان سقوط می‌کنند، کار همه تیم‌ها از جمله تیم تازه وارد آلومینیوم سخت است، بنابراین هدف اصلی‌مان بقا در لیگ برتر است.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در خصوص تیم نفت تهران اظهار داشت: جایگاه تیم نفت در رقابت‌های فصل گذشته لیگ برتر نشان داد این تیم دارای شخصیت است. به نظرم نفت با حضور ابراهیم‌زاده و بازیکنانی که در فصل نقل و انتقالات جذب کرده، قدرتمندتر از فصل گذشته است.

وی تاکید کرد: تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا بدون کسب امتیاز زمین بازی را ترک نکنیم، البته کسب سه امتیاز نیز می‌تواند به تیم ما کمک کند، زیرا روحیه بازیکنان جوان تیم با به دست آوردن نخستین برد در لیگ برتر تغییر کرده و روند روبه‌رشد تیم ما سریع‌تر خواهد شد.

میثاقیان در خصوص مصدومان و محرومان تیم آلومینیوم هرمزگان در بازی با نفت گفت: خوشبختانه بازیکن محروم و مصدوم نداشته و ترکیب تیم را برای بازی با تیم نفت تهران به طور کامل در اختیار داریم.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و آلومینیوم هرمزگان از هفته سوم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت 22 روز سه‌شنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد شد.