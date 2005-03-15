به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" عادل آذر در تذكر آيين نامه اي خود گفت: ما متوجه نشديم هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته براي مناطق توسعه نيافته چگونه تقسيم شده است و به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق هر چه پرسيديم اين كار چگونه صورت گرفته، هيچ پاسخي دريافت نكرديم.

عادل آذرگفت: حداقل به بنده به عنوان عضوي از كميسيون برنامه و بودجه و نماينده يكي از مناطق محروم توضيح دهيد تا براي مردم حوزه انتخابيه ام پاسخي داشته باشم.

وي افزود: مگر محروم تر از استان ايلام ، در كشور منطقه اي وجود دارد؟

باهنر در پاسخ به تذكر نماينده دهلران، گفت: ممكن نيست سوالات جدي از طرف نمايندگان در خصوص بودجه و موارد آن مطرح باشد اما كميسيون تلفيق و هيات رييسه مجلس موظف به پاسخگويي به آن نباشند.

باهنر از عادل آذر خواست اعتراض خود را مكتوب به هيات رييسه ارسال كند.

بنابراين گزارش، احمد رسولي نژاد نماينده دماوند و فيروزكوه نيز در جلسه علني امروز نسبت به حذف برخي از پروژه هاي عمراني اين دو شهرستان در لايحه بودجه سال 84 از سوي كميسيون تلفيق، اعتراض كرد و گفت: حذف دو پروژه مهم سد "نمرود" و سد "وادان" براي مردم اين مناطق به دليل بروز خشكسالي و كمبود آب، گران تمام شده است و روستاييان اين منطقه نسبت به اين موضوع گلايه مند هستند.

باهنر در پاسخ به تذكر نماينده دماوند و فيروزكوه گفت: مجموعه مصوبات كميسيون تلفيق چاپ و تكثير شده و غير قابل تغيير است و از سوي ديگر ماده واحده لايحه بودجه نيز به تصويب رسيده و نمي توان آنرا تغيير داد.

وي خطاب به رسولي نژاد اظهار داشت: شما هم اعتراض خود را مكتوب به هيات رييسه ارسال كنيد تا پيگيري شود.