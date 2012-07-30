هلال احمر همدان 9 کاروان نیکوکاری به مناطق محروم اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ره انجام افزود: اعضای جوان این جمعیت در قالب تیم های مختلف به روستاهای محروم اعزام می شوند و کلاس های آموزشی با رویکرد اجتماع محور، امدادی و فرهنگی برگزار می کنند.

وی با اشاره به هماهنگی انجام شده با شورای روستاهای هدف، گفت: از هر روستا 10 نفر از اهالی، اعضای جوان جمعیت را همراهی خواهند کرد تا اجرای برنامه ها بهتر و مناسبتر صورت گیرد.

وی عنوان کرد: بر گزاری کلاس قرائت قرآن بصورت روزانه، مناجات حضرت علی (ع )، ضیافت افطاری، ختم صلوات به نیت سلامتی و ظهور امام زمان (عج ) و شب زنده داری شبهای قدر از دیگر کارهایی است که در قالب برنامه هایی با نام "به رنگ آسمان" توسط هیئتهای حضرت علی اکبر (ع) جوانان هلال احمر سراسر استان همدان در طول این ماه انجام خواهد شد.

ره انجام عنوان کرد: عطر افشانی مزار شهدا، شرکت در راهپیمایی روز قدس، شرکت در نماز جمعه، غبار روبی مساجد و برگزاری کلاس های آموزش قرآن از دیگر برنامه های اعضای جوان این معاونت در ماه رمضان خواهد بود.

ره انجام با بیان اینکه معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان همدان نیز برنامه های متنوعی در این ماه اجرا خواهد کرد، گفت: دعوت از علما و استادان برای سخنرانی در جمع داوطلبان، برگزاری مراسم افطاری ویژه داوطلبین، توزیع سبدهای غذایی ویژه محرومین، برپایی سی سفره سی شب برای محرومین در مساجد سطح شهر و برپایی ایستگاه صلواتی برای نمازگزاران روزه دار در پایگاههای داوطلبی مساجد از جمله این برنامه ها است.

وی یادآور شد: در ماه رمضان سال گذشته داوطلبین جمعیت هلال احمر استان همدان در اجرای طرح همای رحمت 18 هزار سبد غذایی بین محرومین توزیع و 103 سفره افطاری برپا کردند.