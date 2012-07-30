به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع ماه مبارک رمضان هر سال جشنواره‌ای در شهر آنکارا با حضور 31 کشور جهان برگزار می‌شود که هر شب اجرای برنامه با یک کشور است. شهرداری آنکارا که برگزارکننده این جشن بزرگ است برای هرکشور غرفه‌ای 45 متری در نظر گرفته است و در غرفه مربوط به هر کشور محصولات فرهنگی هنری مربوط به آن کشور در ارتباط به رسوم و فرهنگ ماه رمضان ارائه می شود.



موسسه تحریر کارگاه خیال با همکاری دبیر جشنواره عکس سفره‌های افطار این برنامه را با حمایت موسسه توسعه هنرهای معاصر و اداره کل هنرهای تجسمی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.



در غرفه ایران نمایشگاهی از قرآن‌های نفیس و مجموعه 45 عکسی از آداب رسوم مربوط به سفرهای افطار کشورمان به نمایش درخواهد آمد. در این مجموعه، منتخبی از 4 جشنواره عکس سفره‌های افطاری از تاریخ 8 الی 11 مرداد ماه در محله کیتورن شهرداری آنکارا به نمایش در می‌آید.



اصغر امیرنیا؛ سرپرست امور تجسمی ارشاد بودجه این پروژه را متقبل شده است و مدیران موسسه تحریر کارگاه خیال برای حمایت مالی و معنوی از کار سفره‌های افطار به جای سفارش اثر، عکس‌های چهار دوره سفره‌های افطاری رو گزینشی خریداری کرده که در این زمان در حال استفاده از آنهاست.



موسسه فرهنگی- هنری تحریر کارگاه خیال عکس‌های سفره‌های افطار ایرانی را در جشنواره رمضان ترکیه به نمایش خواهد گذاشت.