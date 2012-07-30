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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

سهیل محمودی:

منش استاد ثروتیان تجلی فرهنگ و ادبیات بود

منش استاد ثروتیان تجلی فرهنگ و ادبیات بود

کرج - خبرگزاری مهر: نویسنده و شاعر کشور ضمن ابراز تالم نسبت به درگذشت بهروز ثروتیان پژوهشگر و نظامی شناس کشور در توصیف خصایص استاد گفت: منش و رفتار استاد ثروتیان تجلی فرهنگ و ادبیات بود.

سهیل محمودی درحاشیه مراسم تشییع پیکر استاد ثروتیان گفتگو با خبرنگارمهر، درباره ویژگی های اخلاقی استاد گفت: استاد ثروتیان نوعی نجابت و حس مسئولیت عمیقی که در حوزه فرهنگ وادبیات فارسی ایران زمین داشت.

وی افزود: او خود از جنس تحقیق و کلاس و درس و دانشگاه بود و به ممارست قلم می زند.

محمودی با اشاره به تنوع  آثار برجای مانده از استاد ثروتیان گفت: تنوع بیشماری در زمینه های حافظ، ادبیات معاصر، شهریار شناسی و...از این پژوهشگر، شاعر و ادیب باقی مانده است و قهرمان اصلی آثار وی نیز بازنویسی مجموعه نظامی گنجوی بود که در نوع خود تعادلی را در حوزه تحقیق ایجاد کرد.

شاعر و نویسنده کشور ادامه داد: تحقیقات راکدی که در حوزه نظامی شاسی از 30 سال گذشته در همان شکل ابتدایی خود باقی مانده بود توسط استاد ثروتیان جان دوباره ای گرفت و جریان ادبی را ایجاد کرد.

سهیل محمودی گفت: وی در حوزه اخلاق و حکمت نیز شناخت دوباره ای ایجاد کرد و بی شک آثار او بعد از او به یادگار باقی خواهد ماند.

وی افزود: منش و رفتار استاد بهروز ثروتیان خود تجلی فرهنگ و ادبیات بود و بر خلاف اهال کلام به آنچه که می نگاشت عمل می کرد.

کد مطلب 1661573

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