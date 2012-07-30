به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آشنایی با حقوق جزا و جرمشناسی" به قلم اسمعیل رحیمینژاد از پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نگارش یافته است و بر اساس آنچه در مقدمه کتاب ذکر شده است، در جهت وسعت بخشیدن به دامنه تحقیقات و پاسخگویی به مشکلات علمی و نظری و همچنین ایجاد انگیزه برای پژوهشگرانی که خواهان مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی هستند نوشته شده است.
این کتاب در چهار بخش با عناوین حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی منتشر شده است.
مطالب بخش اول این کتاب در پنج فصل با عناوین کلیات حقوق جزای عمومی، پدیده جزایی و عناصر عمومی تشکیلدهنده آن، طبقهبندی جرائم بر مبنای عناصر تشکیلدهنده آنها، مفهوم مجرم و مسئولیت کیفری و مسائل مربوط به آن و واکنش اجتماعی علیه پدیده جزایی بررسی شدهاند.
بخش دوم کتاب شامل چهار فصل است که عناوین آنها، کلیات مربوط به حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت و آسایش عمومی به حساب میآید.
در بخش سوم مباحثی مانند کلیات آیین دادرسی کیفری، نظامها و تحولات آیین دادرسی کیفری، دعاوی ناشی از جرم، صلاحیت کیفری و مسائل آن و ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفی و مسائل مربوط به آن مطرح شدهاند.
بخش چهارم این کتاب که جرمشناسی نام دارد، حاوی مطالبی با عناوین کلیات جرمشناسی، طبقهبندی عوامل جرمزا، حالت خطرناک و قائممقامهای کیفری است.
نویسنده این کتاب در مقدمه آن آورده است: آشنایی با نظام حقوقی هر کشور و سیستمهای حقوقی دیگر از دو جهت ضروری به نظر میرسد؛ از لحاظ نظری برای انجام تحقیقات علمی و فراگیر و از لحاظ علمی برای پاسخگویی به مسائل مختلفی که از جنبههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... در داخل کشور و یا در جامعه بینالملل مطرح میشود.
کتاب آشنایی با حقوق جزا و جرمشناسی در 328 صفحه به قیمت 50 هزار ریال منتشر شده است.
فراخوان مقاله سال تولید ملی در حوزههای علمیه خواهران اعلام شد
فراخوان مقاله سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اعلام شد.
محمود خالقی معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران گفت: این فراخوان، جزئی از جشنواره بانوی کرامت، جشنواره دستاوردهای پژوهشی حوزههای علمیه خواهران به حساب میآید.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در فراخوان مقاله با موضوع جهاد اقتصادی بیش از هزار مقاله از طلاب، استادان، کادر و فارغالتحصیلان حوزههای علمیه خواهران به معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران واصل شد، اظهار امیدواری کرد امسال فراخوان مقاله در میان طلاب، کادر، استادان و فارغالتحصیلان حوزههای علمیه خواهران با استقبال بیشتری همراه شود و این فراخوان مقاله به عرصهای پژوهشی برای تلاش علمی محققان بدل شود.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه مقالات ارسالی در این فراخوان باید از ساختار علمی برخوردار باشند افزود: مقالات باید دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشند.
خالقی ارسال مقاله با موضوع سال را برای معاونان پژوهش واحدهای آموزشی الزامی دانست و اظهار داشت: ارائه مقاله برای طلاب مشغول به تحصیل، اساتید و فارغالتحصیلان اختیاری است، اما شرکت اساتید، کادر، طلاب و فارغ التحصیلان در این فراخوان، در ارزیابی عملکرد پژوهشی مدارس علمیه و معاونان پژوهشی و کسب امتیاز کارنامه پژوهشی مدارس مؤثر خواهد بود.
وی محورهای کلی این فراخوان مقاله را شامل کلیات (مبانی ، مفهومشناسی و...)، قرآن وسیره معصومین(ع)، حوزههای علمیه، دیدگاه اندیشمندان، زن و خانواده، سیاست و اقتصاد و سایر موضوعات ذکر کرد و اظهار داشت: دستهبندی جزئیتر این موضوعات طی بخشنامهای به مدارس علمیه خواهران اعلام شده است و علاقهمندان به شرکت در این فراخوان میتوانند برای اطلاع از جزئیات موضوعات اعلام شده به مدارس علمیه مراجعه کنند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه معیارهای داوری آثار در اختیار مدارس عملیه قرار گرفته است، تصریح کرد: محدود بودن موضوع، بدیع، روزآمدی و کارآمد بودن موضوع و توجه به نیازهای روز، ساختار مناسب، انسجام مطالب و ارتباط محتوا با موضوع، خلاقیت در زاویه دید نویسنده، قالب مقاله و محتوا و شفافسازی مدعا و تحلیل و بررسی موضوع با قلم نویسنده از جمله این معیارها به شمار میرود.
قم - خبرگزاری مهر: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کتاب آشنایی با حقوق جزا و جرمشناسی را با ویرایشی جدید منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آشنایی با حقوق جزا و جرمشناسی" به قلم اسمعیل رحیمینژاد از پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نگارش یافته است و بر اساس آنچه در مقدمه کتاب ذکر شده است، در جهت وسعت بخشیدن به دامنه تحقیقات و پاسخگویی به مشکلات علمی و نظری و همچنین ایجاد انگیزه برای پژوهشگرانی که خواهان مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی هستند نوشته شده است.
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