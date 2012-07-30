یاد و خاطره چهارمین شهید محراب در یزد گرامی داشته می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیت چهارمین شهید محراب آیت‌الله صدوقی در آستانه دهم ماه مبارک رمضان،سالگرد عروج ملکوتی شهید محراب حضرت آیت‌الله صدوقی و ارتحال همسر فدارکارش، اطلاعیه ‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: دهم رمضان المبارک هر سال، یادآور عروج ملکوتی عالم ربانی، شهید محراب دیارمان حضرت آیت‌الله صدوقی است. او که عالمی پرهیزکار، مجاهدی شجاع و از یاران صدیق امام خمینی (ره) بود در طول زندگی سراسر مبارزه خود با قاطعیت، بلندهمتی، اخلاق نیکو و فروتنی هیچگاه از خدمت‌رسانی به مردم، احساس خستگی نکرد تا سرانجام در دهم رمضان به دست منافقین کوردل به آرزوی دیرینه خود که همانا شهادت بود، نائل گشت.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: به مناسبت شهادت "شهید محراب رمضان" که مقارن است با سالروز درگذشت همسر فداکارش، مجلس بزرگداشتی در روز دوشنبه نهم مردادماه، مصادف با دهم رمضان از ساعت 21 در مسجد روضه محمدیه (حظیره) کنار تربت پاک آن شهید سعید، همسر و یادگار صبورش امام جمعه فقید یزد با سخنرانی حجت‌الاسلام مقدم برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه از عموم مردم متدین و انقلابی یزد برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

آیت‌الله محمد صدوقی در 11 تیرماه سال 1361 مصادف با دهم ماه مبارک رمضان پس از اقامه نماز پرفیض جمعه در مسجد ملااسماعیل یزد به دست منافقان کوردل به درجه رفیع شهادت رسید و چهارمین شهید محراب انقلاب اسلامی شد.

مزار این شهید بزرگوار در مسجد حظیره (روضه محمدیه) واقع است و سال گذشته فرزند وی، حجت‌الاسلام محمدعلی صدوقی نیز در 11 تیرماه درگذشت و در کنار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد.