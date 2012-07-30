برگزاری دوره های مقدماتی آموزش استفاده از نرم افزارهای اسلامی در قم

حجت الاسلام حامد مقیسه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دوره های آموزشی مرکز تحقیقات کامپیوتری در تمامی ایام سال برگزار می شود بیان کرد: این دوره ها در 2 سطح مقدماتی و متوسط طراحی شده است.

وی گفت: این کلاس های آموزشی با این هدف برگزار شد که افرادی که می خواهند به تحقیق و پژوهش بپردازند چگونگی استفاده از نرم افزارها را بدانند.



آموزش سبک کتابخانه ای



مسئول واحد آموزش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بیان کرد: در دوره مقدماتی افراد با نرم افزارهای سبک کتابخانه ای آشنا می شوند و با نحوه جستجو، نمایش، مطالعه کتاب و سایر اطلاعات از این قبیل آشنا می شوند.



آموزش سبک معجم موضوعی



وی گفت: سبک دیگری که در دوره مقدماتی آموزش داده می شود و افراد زیادی از این سبک بی اطلاع هستند سبک معجم موضوعی است که این سبک با الفاظ در ارتباط نیست بلکه بیشتر با موضوعات در ارتباط است.



مقیسه ادامه داد: در معجم موضوعی مفهوم آورده می شود در حالی که شاید آن کلمه در متن وجود نداشته باشد اما در مفهوم موجود است که چگونگی استفاده از آن در این سبک نشان داده می شود.



وی با اشاره به اینکه سبک سوم دوره های مقدماتی نیز مربوط به پایگاه های اینترنتی نور است افزود: در این دوره تنها 2 پایگاه اینترنتی نور که شامل پایگاه کتابخانه ها و پایگاه مجلات است معرفی می شوند که این 2 عنوان به نرم افزارهای کتابخانه ای نزدیک هستند به همین دلیل در سطح یک به آن ها پرداخته می شود.



مسئول واحد آموزش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به اینکه این دوره ها از مهرماه آغاز و استقبال خوبی نیز از آن شده است افزود: این آموزش ها با همکاری مسئولان کتابخانه مدرسه فیضیه برگزار شد.