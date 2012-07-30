دانشجوی بیرجندی رتبه سوم مسابقات قرآن دانشجویان کشور را کسب کرد

احمد لامعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: عارف پیشه ور دانشجوی دانشگاه بیرجند در بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویان سراسرکشور رتبه سوم را کسب کرد.

وی بیان کرد: در این دوره از مسابقات که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه بیرجند در دو رشته مفاهیم و مدیحه سرایی رتبه سوم را در سطح کشور کسب کرد.

این مسئول گفت: در این دوره از مسابقات در رشته های تحقیق، ترتیل، مسابقه گروهی قرآنی دعاخوانی، مدیحه سرایی، حفظ کل قرآن و حفظ 20 جزء و حفظ 10 جزء قرآن دانشجویان با یکدیگر رقابت داشته اند.

وی افزود: این دروه از مسابقات از کیفیت بالایی برخوردار بوده و هدف ازبرگزاری آن ایجاد انگیزه در دانشجویان و تعمیق فرهنگ قرآنی در دانشگاه ها است.

ووی تصریح کرد: باید تلاش شود تا فرهنگ سازی قرآنی همراه با تفکر و عمل به آن درجامعه اسلامی حاکم شود.

لامعی یادآورشد: این دوره از مسابقات تیرماه سال جاری در کرمانشاه برگزارشد.