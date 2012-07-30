174هزار زن در کشور سرپرست خانوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه شب یکشنبه در جشن مهر ضیافت الهی بهزیستی استان مرکزی با اعلام اینکه بر اساس آخرین آمار 174 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد بر ضرورت حمایت های مردمی در کنار کمک های دولت با توجه به تک سرپرستی بودن این خانوارها تاکید کرد.

وی افزود:‌ از جمعیت 600 هزار نفری که زنان سرپرست خانوار هستند، 92 هزار دانش آموز و 18 هزار دانشجو هستند که از خدمات مستمر و غیر مستمر سازمان بهره مند هستند.

وی افزود: خانواده بزرگ بهزیستی عمدتا آسیب دیدگان اجتماعی و افرادی هستند که از معلولیت های جسمی و روانی رنج می برند و پیکره جامعه باید این افراد را به عنوان عضو آسیب دیده بپذیرند و برای حرکت رو به جلو حمایت کند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور ماه رمضان را بهترین فرصت برای جلب خیرین و کمکهای مردمی عنوان کرد و افزود: هدف از برگزاری این جشنها تقویت جلب مشارکت مردمی است.

اشتغال، ازدواج و مسکن مددجویان از اولویت های بهزیستی است

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در ادامه این جشن با بیان اینکه اشتغال،ازدواج و مسکن مددجویان از مهمترین اولویت های بهزیستی است افزود: در حوزه اشتغال مددجویان اقدامات خوبی انجام شده و افراد تحت پوشش تا زمان خود کفایی از حمایتهای بهزیستی بهره مند می شوند.

رضا ربیعی از توزیع سبد کالای رمضان برای خانواده های تحت پوشش بهزیستی خبر داد و افزود: امسال هزار و 400 خانواده تحت حمایت بهزیستی اراک سبد کالای رمضان دریافت کرده اند.

وی گفت: برای تهیه این تعداد سبد کالا و مراسم ضیافت افطاری مددجویان تحت حمایت این نهاد، بیش از 200 میلیون ریال اعتبار از طریق مشارکت های مردمی ، کمک خیرین و مراکز هیات امنایی هزینه شده است.