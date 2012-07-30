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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

دلفان خبر داد:

3 دارو از درخت بلوط در لرستان تولید شد

3 دارو از درخت بلوط در لرستان تولید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت دانش بنیان دانا کاسیان استان لرستان از تهیه و تولید سه دارو از درخت بلوط توسط این شرکت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به روند فعالیت این شرکت در استان لرستان بیان داشت: این شرکت تا کنون توانسته است که سه داروی جدید را به بازار دارو عرضه کند.

وی با بیان اینکه این شرکت از صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری 100 میلیون تومان کمک را دریافت کرده است، بیان داشت: همچنین سهم آورده برای ایجاد این شرکت در استان نیز 410 میلیون تومان بوده است.

مدیر شرکت دانش بنیان دانا کاسیان استان لرستان تصریح کرد: هزینه تولید این سه دارو در استان کمتر از 10 میلیون تومان بوده است.

دلفان همچنین میزان اشتغالزایی شرکت دانش بنیان دانا کاسیان در لرستان را 80 فرصت شغلی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به طراحی 6 داروی گیاهی دیگر توسط این شرکت ادامه داد: در صورت تامین نقدینگی این تعداد دارو نیز به مرحله تولید خواهند رسید.

مدیر شرکت دانش بنیان دانا کاسیان استان لرستان با اشاره به در حال ساخت بودن 8 دارو از زیتون توسط این شرکت بیان داشت: این تعداد دارو نیز به زودی وارد بازار دارو خواهد شد.

دلفان همچنین با اشاره به تهیه سه دارو از درخت بلوط توسط این شرکت یادآور شد: به زودی این تعداد دارو نیز وارد بازار داروی کشورمان خواهد شد.

کد مطلب 1661607

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