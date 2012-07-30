تصاویر یک ربات جنگی 4 متری/ رباتی که با آی فن کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این ربات که از سوی شرکت صنایع سنگین سویدوباشی در توکیو ساخته شده " کوراتاس" نام گرفته و به سیستم سلاحهای آینده مجهز شده است که در آن میان می توان به یک مسلسل گاتلینگ است که می تواند 6 هزار گلوله در دقیقه شلیک کند.

این ربات 4 متری با وزن 4 تن قرار است به قیمت یک میلیون و 400 هزار دلار به فروش برسد

کوراتاس می تواند توسط یک فرمانده به عنوان خلبان که در کابین ویژه تعبیه شده آن قرار می گیرد و یا توسط یک تلفن همراه که به اینترنت متصل است کنترل شود

این ربات 30 مفصل هیدرولیک دارد که فرمانده می تواند آن را با استفاده از کنترل حرکتی آن را به حرکت وادارد.

سازندگان حتی رنگهای مختلفی را چون سیاه ، صورتی و طوسی با پرداخت مبلغی بیشتر فراهم کرده اند تا خریدار بتواند ربات را با رنگ مورد علاقه خود دریافت کند.

تمام چیزی که نیاز دارید یک کنترل از راه دور با ارتباط 3G است و برنامه اجرایی آن روی صفحه لمسی آی فن به خوبی کار می کند.

مهندسان این ربات در مقابل این ربات ایستاده اند و آن را در جشنواره شگفتی های توکیو به نمایش گذاشته اند.

این گروه از سال 2010 روی این ربات کار کرده اند.

این شرکت همچنین یک ویدئو منتشر کرده که طی آن آموزش کار با کوراتاس را به طور گام به گام به نمایش گذاشته است.

اگر از حرکت با وسائل حمل و نقل عمومی خسته شده اید، کوراتاس در جاده نیز عملکرد مناسبی دارد، اما سرعت حرکت آن 11 کیلومتر در ساعت است

این ویدئو دستورالعمل های ایمنی را در هواپیما به مخاطب یادآور می کند و اگر مخاطب از آموزشهای خلبانی بی بهره باشد باید همانطور که شرکت سازنده توصیف کرده از سیستم ارباب – برده استفاده کند و حرکات ربات را از خارج با یک تلفن هوشمند چون یک آی فن کنترل کند

تنظیمات اتوماتیک این امکان را فراهم می کند که دشمن در هدف قرار بگیرد و کوراتاس اجازه نمی دهد که هیچ هدفی از مقابلش فرار کند.

ربات می تواند تنها با لبخند فرمانده شلیک را آغاز کند و ویدئو آموزشی نیز به مخاطب هشدار می دهد که وقتی با بخش سلاح کوراتاس کار می کنید از خندیدن پرهیز کنید.

پاهای این ربات که مجهز به چهار چرخ است، حرکت ربات چهار تنی را تسهیل می کند

مهندسان سازنده و خلبان این ربات در مقابل کوراتاس