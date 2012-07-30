شش عنوان کتاب حوزه هنری اردبیل امسال چاپ می شود

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حوزه هنری در سال جاری فعالیت قابل توجهی در زمینه نشر داشته است و در ادامه نیز آثاری که خلاقیت و تلاش نویسندگان را به نمایش بگذارد برای چاپ مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

به گفته وی "روزی به طول تاریخ" نوشته اسماعیل خانی، "افلاطون گرایی وارونه" نوشته ملکه شاهی، کتاب دو جلدی "آموزش خط و خوش نویسی به زبان ساده" نوشته صابر صفایی، مجموعه کاریکاتورهای برگزیده شهرام رضایی، مجموعه اشعار منتخب کارگاه شعر و کتاب "داستان ما" مجموعه داستانهای منتخب کارگاههای داستان از جمله آثار آماده چاپ حوزه است.

ناطق تاکید کرد: به دلیل مشکلات تامین اعتبار کتب مورد تائید برای چاپ و همچنین زنجیره توزیع ضعیف نشر حوزه هنری با یاری گرفتن از نشر سوره مرکز به مانند سایر استانها برخی آثار خود را به چاپ می رساند.

وی در توضیح این آثار متذکر شد: در سال جاری چهار اثر "تاریخ انقلاب اسلامی در اردبیل" نوشته حسین درازی، "آسمان مال من بود" و "تلگرافچی پنج ستاره" نوشته ساسان ناطق و خاطرات یکی از آزادگان اردبیل نوشته پری آخته در نشر سوره مهر به چاپ رسیده است.

مدیر کل حوزه هنری استان انتخاب آثار برای چاپ در مرکز را قابلیت اثر برای فروش در مرکز و پرداخت و قلم فاخر نویسنده عنوان کرد و افزود: آثاری برای چاپ در مرکز انتخاب و ارسال می شود و ناشران سوره مهر تصمیم نهایی را برای انتخاب و چاپ یک اثر خاص می گیرند.

ناطق در خصوص آثار خود تصریح کرد: کتاب تلگرافچی پنج ستاره در مراحل نهایی چاپ است و کتاب آسمان مال من بود به چاپ دوم رسیده است.

لزوم توجه به شبکه توزیع کتب چاپ شده در اردبیل

وی در خصوص علت تاخیر در رونمایی از کتاب "آسمان مال من بود" با وجود چاپ دوم یادآور شد: با توجه به مصادف شدن چاپ این کتاب با نمایشگاه بین المللی کتاب بخش بازرگانی سوره مهر در مورد استقبال از این کتاب تحقیق کرد و به همین دلیل چاپ اول در نمایشگاه به فروش رفت و به استان نرسید.

ناطق با بیان اینکه خود استان نیز در چاپ شش اثر سهم داشته است، گفت: "نظم پریشان" مجموعه اشعار استاد شاهی، "حسن مهر" نوشته سید محمد امین موسوی و "اسفار آفتاب" نوشته کاظم نظری بقا از جمله این آثار است.

وی با انتقاد از ضعفهای گسترده در سیستم توزیع کتاب استان گفت: توزیع خوب به اندازه قلم خوب نویسنده در معرفی یک اثر نقش دارد و آثار فاخر بسیاری در استان قربانی توزیع نادرست شده و مخاطب شناختی از آن پیدا نکرده است.

وی از نهادهای مسئول مرتبط خواست با برنامه ریزی در این زمینه نتایج شبانه روزی نویسندگان را به دست مخاطبان خود برسانند.