شایعه خشک شدن درختان بوستان دوبرار بجنورد به علت عدم آبیاری بی اساس است

عباسعلی مهمان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اظهارات اخیر در مورد خشک شدن حدود 50 درخت در بوستان دوبرابر بجنورد به علت عدم آبیاری و خراب بودن پمپ انتقال آب به این پارک اظهار داشت: خشک شدن تعدادی درخت در میان هزاران درخت یک پارک 100 هکتاری مسئله‌ای طبیعی بوده و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: برخلاف اظهار نظرهای برخی طبیعت دوستان بجنوردی، آبیاری درختان این بوستان نه تنها مشکلی نداشته بلکه تمامی درختان موجود در دوبرار بر اساس یک برنامه زمانبندی شده به طور منظم آبیاری می‌شوند.

مهمان دوست با اعلام اینکه دوره آبیاری درختان این بوستان 20 روزه است، تصریح کرد: آب مورد نیاز برای آبیاری این بوستان از محل پارک شهید مطهری پمپاژ می‌شود و علاوه بر آبیاری بوستان دوبرابر، تمامی درختان و چمن کاری‌های بولوار ولایت نیز توسط همین پمپ آبیاری می‌شوند.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته این پمپ دچار آسیب شده و فعالیت آن به طور موقت مختل شده است، افزود: هم اکنون پمپ جدیدی تهیه شده و پس از نصب، فعالیت آبیاری درختان و چمن‌های فضای سبز محدوده بوستان دوبرار و بولوار ولایت دوباره آغاز می‌شود.

این مسئول در مورد درختانی که در بوستان دوبرابر خشک شده‌اند نیز اظهار داشت: خشک شدن این درختان به خاطر مسئله کم آبی نبوده بلکه به طور معمول در بین هزاران درخت موجود، تعدادی به علت آفات و امراض و برخی مسائل دیگر خشک می‌شوند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز بجنورد تصریح کرد: محل درختان خشک شده در اسفند و فروردین ماه هر سال دوباری کاری می‌شود و شهروندان بجنوردی از این بابت نگرانی خاصی نداشته باشند.