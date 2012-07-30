تظاهرات در کانادا ادامه دارد/شلیک گلوله های پلاستکی و فلفلی به سمت معترضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونکوور سان، تظاهرات دیروز در آستانه برگزاری سی و ششمین نشست سالانه مقامات شرقی کانادا با فرمانداران نیوانگلند آغاز شد.

تظاهرات دیروز در اعتراض به سیاست های دولت در بخش محیط زیست، مهاجرت و پناهندگان، و اقتصاد برگزار شده بود.

به گفته معترضین، پلیس دیروز با استفاده از گلوله های پلاستیکی و فلفلی سعی در متفرق کردن معترضینی داشت که در مقابل هتل محل انجام این نشست تجمع کرده بودند.

در همین رابطه سخنگوی معترضین گفت : پلیس با معترضین درگیر بود و از خروج افرادی که سعی در ترک محل داشتند جلوگیری می کرد.

پلیس شهر بورلینگتون تا لحظه انتشار این خبر در ونکوورسان واکنشی به گفته های معترضین نشان نداد اما بر اساس تصویری ویدیوئی که توسط معترضین منتشر شده مشاهده می شود که یکی از نیروهای پلیس دو بار از فاصله ای نزدیک به معترضین شلیک می کند.

بر اساس این گزارش، در ساعات ابتدایی صبح یکشنبه در حدود 500 تا 600 معترض پیش از آغاز تظاهرات در سیتی هال تجمع کرده بودند.

تظاهرات دیروز در حالی برگزار شد که کانادا در روزهای گذشته شاهد اعتراضات دانشجویانی بود که به دلیل افزایش شهریه های دانشجویی دست به تظاهرات زده بودند.