ترویج فرهنگ نماز عمده ترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری عصر دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فضائل ماه مبارک رمضان افزود: رمضان یکی از پر فضیلت ترین ماه های اسلامی است.

وی تصریح کرد: در این ماه درهای آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می‌شود و عبادت در یکی از شب‌های آن (شب قدر) بهتر از عبادت هزار ماه است.

شکری، با تاکید بر اهمیت اقامه نماز اول وقت اظهار داشت: حضرت امام حسین(ع) در ظهر عاشورا و در محاصره دشمن نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فلسفه اقامه نماز در دین اسلام، از نماز به عنوان ستون دین اسلام بنا به فرمایش پیامبر(ص) نام برد و گفت: جامعه ای سالم و پاک خواهد بود که در آن اقامه این فریضه الهی اهمیت داده شود.

وی همچنین در این جلسه بر تامین ائمه جماعات ادارات و نهادهای دولتی در سطح استان سمنان، انجام امور پژوهشی در امر نماز و حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی از آثار پژوهشی، برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره ها و تولید محصولات فرهنگی مرتبط با نماز از قبیل (عکس، نمایشنامه، انیمیشن و داستان نویسی) با همکاری حوزه هنری تاکید کرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به حدیثی از پیامبر(ص) اظهار داشت: اولین چیزی که خدا بر امت من واجب کرده نماز های پنج گانه و اولین چیزی هم که مورد سوال واقع می شوند همین فریضه الهی است.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی افزود: امام علی(ع) نیز می فرمایند "شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم زیرا نماز برترین عمل و ستون و اساس دین است".

وی در پایان اظهار داشت: دست اندرکاران این بخش باید نسبت به برگزاری کارگاه های آموزش در خصوص تبیین فرهنگ نماز، هدایت برنامه های اقامه نماز در راستای پیوست فرهنگی اقدام کنند.