38 مورد اراضی دولتی در شهرستان دامغان واگذار شد

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری 38 مورد اراضی دولتی در شهرستان دامغان تصریح کرد: درآمدهای حاصله از محل دریافت اجاره و فروش اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی یک میلیارد و 240 میلیون ریال بوده است.

وی اضافه کرد: کارشناسان واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان طی سال گذشته موفق شدند 2 هزار و 504 هکتار متر مربع از اراضی دولتی این شهرستان را نقشه برداری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان در پایان اظهار داشت: سال گذشته واحد امور اراضی این مدیریت 64.77 هکتار از اراضی دولتی واگذار شده در سطح این شهرستان را از دست متصرفین خارج و به دولت برگرداند.