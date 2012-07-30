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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

از سوی جهاد کشاورزی/

38 مورد اراضی دولتی در شهرستان دامغان واگذار شد

38 مورد اراضی دولتی در شهرستان دامغان واگذار شد

دامغان-خبرگزاری مهر: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان از واگذاری 38 مورد اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد و گفت: این تعداد اراضی به میزان 263 هکتار بوده است.

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری 38 مورد اراضی دولتی در شهرستان دامغان تصریح کرد: درآمدهای حاصله از محل دریافت اجاره و فروش اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی یک میلیارد و 240 میلیون ریال بوده است.

وی اضافه کرد: کارشناسان واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان طی سال گذشته موفق شدند 2 هزار و 504 هکتار متر مربع از اراضی دولتی این شهرستان را نقشه برداری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان در پایان اظهار داشت: سال گذشته واحد امور اراضی این مدیریت 64.77 هکتار از اراضی دولتی واگذار شده در سطح این شهرستان را از دست متصرفین خارج و به دولت برگرداند.

کد مطلب 1661643

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