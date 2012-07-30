اعلام شرایط صدور مجوز موسسات هنری تک منظوره

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران رشته‌های تصویرسازی و گرافیک نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند.



در رشته تصویرسازی محمدعلی بنی اسدی، کریم نصر و مرتضی زاهدی داوری آثار را بر عهده دارند و ساناز البرزی دستیار کارگاه‌های این بخش است.

آثار رشته گرافیک جشنواره جوانان توسط بهرام کلهرنیا، حسین نوروزی و مهدی رحیمی داوری می‌شود.



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان در رشته‌های طراحی، نقاشی، ارتباط تصویری، حجم، کاریکاتور، نگارگری، خوشنویسی، عکاسی و تصویرسازی در گروه سنی 16 تا 25 سال 11 شهریورماه در گرگان برگزار می‌شود.

در این جشنواره هنرمندان جوان برگزیده‌های استانی در 9 رشته به جشنواره راه می‌یابند و جوانانی از دیگر کشورها نیز در جشنواره حضور خواهند داشت.



ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تا 20 مرداد ماه سال جاری می‌توانند هنرمندان برگزیده استان خود را به ستاد جشنواره در استان گلستان معرفی کنند.

غلامرضا منتظری( مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان) دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان و سعید فلاح فر، دبیر هنری این جشنواره هستند.



جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود و استان گلستان برای پنجمین سال میزبان این جشنواره است.



نمایشگاه عکس اماکن مذهبی در سرای روزنامه‌نگاران



سومین نمایشگاه موضوعی عکس از مجموعه آثار زنده یاد صمد قاسمی با موضوع اماکن مذهبی با حضور معاونت مطبوعاتی به مناسبت ماه مبارک رمضان در سرای روزنامه نگاران ایران افتتاح می‌شود.



این نمایشگاه از آلبوم عکس‌های زنده یاد صمد قاسمی عکاس مطبوعات در دهه چهل انتخاب شده است.



قاسمی 50 سال سابقه فعالیت عکاسی داشت و نیم قرن فعالیت در مطبوعات و خبرگزاری‌ها از جمله کیهان ، اطلاعات ، آژنگ ، خوشه فردوسی ، امید ایران ، پیغام امروز ، خبرگزاری آشیتدپرس ، روشنفکر ، سفید وسیاه را در کارنامه خود دارد.



این هنرمند عکاس مدیر عکاسی کالج ، پرس و علمی بود و عکاس ویژه وزارت اقتصاد و دارایی بوده است. او به سال 1314 متولد و در سال 1385 درگذشت.



این نمایشگاه 10 روز برپاست و از 14 تا 24 مرداد ماه در سرای روزنامه نگاران واقع در خیابان اکبری ( مستوفی سابق) برای بازدید علاقه مندان برپاست.



شرایط صدور مجوز موسسات هنری تک منظوره اعلام شد



دومین جلسه هیات رسیدگی به امور موسسات هنری تک منظوره با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضا به تصویب رسید و اعلام شد.



دبیر هیات رسیدگی به امور موسسات هنری تک منظوره شرایط لازم برای صدور مجوز را در وهله اول التزام به ولایت‌مداری و مبانی اعتقادی و تخصصی دانست و عنوان کرد: داشتن تابعیت ایرانی و مدرک کارشناسی مرتبط به حوزه درخواستی یا سابقه کاری موثر و مرتبط در زمینه مربوطه، دارا بودن حداقل 27 سال سن بدون در نظر گفتن جنسیت و وضعیت تاهل، متدین بودن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده، نداشتن سوء پیشینه کیفری با ارائه گواهی از مراجع مربوطه و دارا بودن حسن شهرت، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیگر مواردی است که متقاضیان درخواست صدور مجوز برای موسسات هنری تک منظوره باید در نظر بگیرند.



اصغر امیرنیا با اشاره به تصویب آئین‌نامه موسسات هنری تک منظوره در دومین جلسه هیات رسیدگی به امور موسسات هنری گفت: پذیرش درخواست‌های صدور مجوز موسسه‌های هنری تک منظوره از امروز امکان پذیر است.



او عنوان کرد: از این پس تمام درخواست‌هایی که برای موسسات هنری تک منظوره در سراسر کشور مطرح می‌شود به دبیرخانه این هیات ارسال شده تا بعد از بررسی با مراجع مربوطه مجوز فعالیت‌های موسسات هنری صادر شود.



دبیر هیات رسیدگی به امور موسسات هنری تک منظوره درباره رسالت اصلی این موسسات توضیح داد: در واقع صدور مجوز برای موسسات هنری تک منظوره در راستای حمایت از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و موسسه‌های هنری که در یکی از پنج شاخه اصلی موسیقی، تئاتر، تجسمی، آموزش و کارگروه مد و لباس موفق به اخذ مجوز شوند، مورد حمایت مادی و معنوی معاونت امور هنری قرار خواهند گرفت.



مشاور عالی معاون امور هنری تصریح کرد: بخشی از این حمایت‌ها معنوی بوده و در واقع موسسات هنری تک منظوره، بازوهای کمکی معاونت امور هنری به حساب می‌آیند تا از این پس فعالیت‌هایی که از سوی معاونت قابلیت برون‌سپاری را دارد با رعایت بخش حاکمیت و هدایت و نظارت به موسسات واگذار شود.



متقاضیان موسسات هنری تک منظوره می‌توانند از هم اکنون برای ارائه درخواست‌های صدور مجوز به دبیرخانه این موسسه واقع در خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کربن، ساختمان مرجان مراجعه کنند.



معاون مرکز هنرهای تجسمی با احمد نادعلیان دیدار کرد



علی تن؛ معاون مرکز هنرهای تجسمی یکشنبه هشتم مردادماه با حضور در منزل احمد نادعلیان با این هنرمند دیدار کرد و وضعیت وی را جویا شد.



نادعلیان که هفته گذشته به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری و آنژیوگرافی شد، شنبه هفتم مردادماه از بیمارستان مرخص شد و در حال حاضر در منزل استراحت می کند.



نادعلیان یکی از هنرمندان مطرح بین‌المللی در زمینه هنر محیطی است که آثارش در بیش از 40 کشور دنیا پراکنده است.



وی در سال 2003 میلادی، یکی از هنرمندانی بود که برای معرفی هنر معاصر ایران به دوسالانه ونیز اعزام شد و هنر محیطی رودخانه را ارائه داد. در این سال او یکی از هنرمندانی بود که اثرش برای نمایشگاه آب راه های مقدس انتخاب شد. او همچنین تنها هنرمند ایرانی بود که برای یادواره بشریت انتخاب شد و از او تقدیر شد.



احمد نادعلیان برگزاری جشنواره‌ای بین‌المللی با عنوان هنرهای محیطی را به صورت خصوصی مدیریت می‌کند. سی و نهمین دوره این جشنواره در منطقه پلور در حال برگزاری بود که در جریان برگزاری همین جشنواره دچار سکته قلبی شد.



برگزیدگان جشنواره آسمان شهر معرفی شدند



نمایشگاه آثار عکس و پوستر جشنواره آسمان شهر با حضور رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در خانه هنرمندان ایران گشایش یافت و به برگزیدگان این دو بخش جوایزی اهدا شد.



نخستین جشنواره هنرهای تجسمی آسمان شهر با نمایش آثار برگزیده در دو بخش عکس و پوستر در تالار ایرانشهر خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد.



در این نمایشگاه از میان 780 پوستر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره، تعداد 40 پوستر از 34 طراح گرافیک برای راهیابی به نمایشگاه و نمایش در رسانه‌های گرافیک شهری در ماه مبارک رمضان انتخاب شده‌اند.



سیدمحمدجواد شوشتری رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: مهمترین هدف برگزاری این جشنواره، تکریم و پاسداشت ارزشهای ماه مبارک رمضان، اجرای آثار پوستر در سطح شهر و نیز استفاده از المان های مذهبی در فضای شهری است.



وی افزود: هنوز تهران از بعد زیبایی شناسی و گرافیکی در شأن پایتخت ایران به عنوان یکی از مراکز بزرگ و کهن تمدنی ایرانی و اسلامی نیست و برگزاری چنین جشنواره‌هایی کمک می‌کند که بتوانیم تهران را با بهره جستن از نظرات هنرمندان جوان و خلاق به سطح مطلوبی در حوزه زیباسازی و گرافیکی برسانیم.



کیانوش غریب‌پور، دبیرکل این جشنواره نیز گزارشی از روند برگزاری این نمایشگاه ارائه کرد و در ادامه برگزیدگان بخش عکس و پوستر این جشنواره معرفی شدند.



بر اساس این گزارش در بخش پوستر از زهرا کازرانی، محمدکاظم موسوی و سعید ولی‌نژاد تقدیر شد و جایزه استعداد جوان این بخش نیز به علی شاهی اهدا شد.



نفرات اول تا پنجم این بخش نیز به ترتیب عبارتند از: مهریار قلمی، محمدحسین غیاثوند، هدایت علیپور، ابراهیم کاشانی و بهرام حیدری.



در بخش عکس این جشنواره نیز از امیرمافی بردبار،صادق عباسلو و مهدی عباسی تقدیر شد و جوایز اول تا پنجم نیز به ترتیب به امیر عنایتی، جاوید تفضلی،سیدصادق حسینی،حمیدرضا بازرگانی،جلال شمس آذران اهدا شد.



همچنین جایزه استعداد جوان بخش عکس نیز به مهدی وقاری شورچه رسید.



نمایشگاه آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی آسمان شهر تا 27 مرداد در نگارخانه های بهار و تابستان خانه هنرمندان ایران برپاست.