آخرین وضعیت ممنوعیت پیامکهای انبوه/ قطع پیامک برای 10درصد مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه به تلفن‌های همراه نزدیک به 60 میلیون ایرانی و افزایش روزافزون تعداد این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان در تمامی ساعات شبانه ‌روز و حتی نیمه‌های شب، مورد انتقاد بسیاری از مشترکان بود که با این وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب طرحی اپراتورهای تلفن همراه را به کسب اجازه قبلی از مشترکان برای ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی مکلف و اعلام کرد که این مصوبه را در تاریخ 19 بهمن ماه به اپراتورهای اول، دوم و سوم تلفن همراه ابلاغ کرده است.

پس از این مصوبه، اپراتورهای موبایل با ارائه دستورالعملی تمایل مشترکان برای دریافت این پیامکها را بررسی کردند و با ارسال پیامکی از مشترکان خواستند که در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک، موضوع را به اپراتور اعلام کنند.

به دنبال استعلام پیامکی اپراتورهای موبایل از مشترکان برای تمایل و یا عدم تمایل به دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و خبری بالغ بر 10 درصد مشترکان تلفن همراه اعلام کرده اند که تمایلی به دریافت این پیامکها ندارد.

حسن رضوانی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی و اجرای آن توسط اپراتورهای کشور اظهار داشت: این مصوبه هم اکنون در کل کشور اجرایی شده و شواهد و مستندات ارائه شده نشان می دهد که مشترکان مشکلی بابت دریافت این پیامکها ندارند.

وی با بیان اینکه تنها به دلیل برخی اشکالات در سیستم فنی، پیامک استعلام از تمایل دریافت پیامک به تعداد معدودی از مشترکان نرسیده و در سیستم به ثبت نرسیده است، ادامه داد: چنانچه به هر دلیلی مشترکان موبایل SMS استعلام دریافت پیامک را از اپراتور دریافت نکرده اند باید با تماس با مرکز تماس و امور مشترکان اپراتورها تمایل و یا عدم تمایل خود را برای دریافت این پیامکها گزارش کنند.

رضوانی با تاکید بر اینکه براساس مستندات ارائه شده از سوی اپراتور اول تلفن همراه تنها 10 درصد مشترکان این اپراتور از 32 میلیون مشترک فعال در این شبکه تمایلی به دریافت پیامک تبلیغاتی نداشته اند، گفت: این سرویس برای این تعداد مشترکان هم اکنون مسدود شده است. در همین حال از اپراتور دوم نیز خواسته ایم مستندات خود را در اجرای این طرح به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهد.

وی گفت: از بستر شبکه اپراتور دوم پیامک تبلیغاتی ارسال نمی شود و تنها پیامکهای اطلاع رسانی این اپراتور است که چنانچه مشترکان تمایلی به دریافت این پیامکها نداشته باشند می توانند با تماس با مرکز تماس این اپراتور نسبت به قطع این خدمات اقدام کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: حتی پیامکهایی که جنبه اختصاصی دارد و تنها برای مشترکان خاص از سوی برخی شرکتها و یا بانکها ارسال می شود نیز امکان قطع شدن آن وجود دارد که مشترک باید در این زمینه به بانک و یا شرکت مورد نظر مراجعه کند.

به گزارش مهر، براساس مستندات حقوقی، ارسال پیامک بدون رضایت مشترک نوعی مزاحمت تلقی شده و با توجه به اینکه این مزاحمت توسط دستگاه‌های مخابراتی صورت می‌پذیرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد خواهد بود.