محمد دامنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این اقلام بین 238 نفر در قالب 84 خانوار توزیع شد.

وی اظهار داشت: به ازای هر نفر سه کیلوگرم برنج، دو کیلوگرم روغن، دو کیلوگرم حبوبات، دو کیلوگرم قند و شکر و یک بسته چای و چهار قوطی کنسروجات توزیع شد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور 150 بسته ست غذایی 72 ساعته امدادی و 60 بسته ست غذایی 24 ساعته امدادی نیز بین سیل‌زدگان توزیع شد.

گفتنی است، چندی پیش سیل به بخش مسکن 22 روستای نیشابور خساراتی وارد کرد. در این روستاها سیل به حدود 200 واحد مسکونی خسارت صد درصد وارد کرد که برای ساخت مجدد این منازل و معابر، حداقل 200 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.