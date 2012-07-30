  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

دامنجانی به مهر خبر داد:

هلال‌احمر بین سیل‌زدگان روستاهای نیشابور اقلام غذایی توزیع کرد

هلال‌احمر بین سیل‌زدگان روستاهای نیشابور اقلام غذایی توزیع کرد

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور از آغاز مرحله سوم توزیع اقلام غذایی بین خانواده‌های آسیب دیده از سیل بوژمهران و دشت این شهرستان خبر داد.

محمد دامنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:  این اقلام بین 238 نفر در قالب 84 خانوار توزیع شد.

وی اظهار داشت: به ازای هر نفر سه کیلوگرم برنج، دو کیلوگرم روغن، دو کیلوگرم حبوبات، دو کیلوگرم قند و شکر و یک بسته چای و چهار قوطی کنسروجات توزیع شد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور 150 بسته ست غذایی 72 ساعته امدادی و 60 بسته ست غذایی 24 ساعته امدادی نیز بین سیل‌زدگان توزیع شد.

گفتنی است، چندی پیش سیل به بخش مسکن 22 روستای نیشابور خساراتی وارد کرد. در این روستاها سیل  به حدود 200 واحد مسکونی خسارت صد درصد وارد کرد که برای ساخت مجدد این منازل و معابر، حداقل 200 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

کد مطلب 1661661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها