پیشرفت فیزیکی 70 درصدی مرکز معاملات خودروهای سبک شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دبیری در این خصوص ادامه داد: در سایت شهید ذوالفقار زارع که مخصوص معاملات خودروهای سبک و موتورسیکلت در زمینی به مساحت 30 هزارمتر مربع واقع در بلوار ولایت در حال احداث است تاکنون مراحل نقشه برداری، خاکبرداری، دکوپاژ و بسترکوبی و زیرسازی آن به اتمام رسیده و هم اکنون در حال انجام عملیات آسفالت هستیم.

وی مرکز معاینه فنی ، تشخیص اصالت خودرو، دفترخانه، مجتمع تعمیرگاهی و دیگر نیازهای معامله خودرو را از قسمتهای این مرکز برشمرد و بیان کرد: تمام تکنولوژیهای لازم برای انجام تستهای انواع خودروهای سنگین، سبک و موتورسیکلت در این مرکز فراهم خواهد شد تا ضمن سامندهی فضاهایی که هم اکنون معاملات خودرو و موتورسیکلت در آن انجام می شود، نیاز شهروندان را در این بخش برطرف کند.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز از اهداف احداث و گسترش مراکز معاینه فنی خودرو در شهر شیراز را تاثیر بسزای آن در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و بهینه سازی تردد خودروها در معابر شهری دانست و افزود: این طرح در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی و با هدف اشتغالزایی و خدمات رسانی و ایجاد امنیت شهروندان در نظر گرفته شده است.

اتمام عمیلات کف فرش خیابان دهنادی همزمان با هفته دولت

با اتمام عملیات کف فرش خیابان دهنادی همزمان با هفته دولت، این محور مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز با اعلام این خبر بیان کرد: خیابان دهنادی یکی از محورهای قدیمی محدوده مرکزی شیراز است که عملیات کف سازی آن در راستای زیباسازی سیما و منظر عمومی شهر همچنین بهسازی معابر و گذرها از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان ماه رمضان نیز به اتمام می رسد.

علی رحیمی افزود: عمایت ساماندهی محور مذکور طی سه مرحله نصب تک لبه، نصب کانیوا و کف سازی به مساحت سه هزار و 500 متر مربع با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال در دست انجام است.