تلاش مجلس برای هدایت تسهیلات بخش مسکن به سمت تولید ملی

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: تسهیلات که به واحد های تولیدی داده می شود کافی نیست تلاش می کنیم تسهیلاتی که به بخش های مسکن داده می شود به سمت تولیدات سوق دهیم چون اهمیت تولیدات به مراتب از بخش مسکن بیشتر است.