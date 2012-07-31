تلاش مجلس برای هدایت تسهیلات بخش مسکن به سمت تولید ملی

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص برنامه های کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: کمیسیون حمایت از تولید ملی تلاش خواهد کرد با تعامل با دولت و جلسات نظارتی مشکلات بخش تولید را حل کند.
وی با بیان اینکه کمیسیون تولید ملی باید در اولین گام وضعیت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی را بررسی کند اظهار داشت: تسهیلات که به واحد های تولیدی داده می شود کافی نیست تلاش می کنیم تسهیلاتی که به بخش های مسکن داده می شود به سمت تولیدات سوق دهیم چون اهمیت تولیدات به مراتب از بخش مسکن بیشتر است.
قادری در خصوص راهکار های جلوگیری از فرمایشی شدن کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: عضویت ژنرال های مجلس که رئیسان کمیسیون های مجلس بودند در کمیسیون جهاد اقتصادی باعث کاهش کارآیی این کمیسیون شد.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: دو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی که عمدتا کارشناسی بودند با ارائه طرح های مختلف و نظارت های دقیق موفق عمل کردند.
وی افزود: در کمیسیون حمایت از تولید ملی هم از ژنرال ها هیچ اثری نیست و کارشناسان مجلس عضو این کمیسیون هستند بنابر این می تواند موفق عمل کند.
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