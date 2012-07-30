تکامل جامعه در گرو امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر دوشنبه در نشست شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی استان سمنان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر، ایمان، عبادت و عفاف از عوامل مشترک بین زن و مرد برای رسیدن به کمال است، افزود: در دین مبین اسلام بسیاری از این موارد بین زن و مرد مشترک است که به کمال بعنوان هدف نهایی انسان خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه در نظام اسلامی فریضه امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید از ادارات آغاز شود، اظهار داشت: مدیران حتی در اجرای امر به معروف باید نسبت به جامعه پیشقدم باشند.

عضو شورای خبرگان رهبری عنوان داشت: امر به معروف به عنوان عاملی برای نزدیک شدن انسان به خدا و واجبی در کنار واجبات و نشانه بی تفاوت نبودن انسان ها به یکدیگر است.

وی با بیان اینکه مدیران باید برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر که باعث اصلاح جامعه می شود در مجموعه خود تلاش کنند، گفت: مدیران ادارات باید با اجرای این فریضه الهی، باعث تغییر و اصلاح جامعه شوند.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با اشاره به اینکه انسان در هر شرایطی باید استغفار و توبه کند، ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای دوری از گناه و بازگشت به خداوند متعال دانست.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: اعمال دینی باید با اعتقاد و باور جامعه به جلو گام بردارد و در امر به معروف و نهی از منکر باید اخلاص را در نظر داشت.