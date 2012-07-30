کسب رتبه اول آبیاری تحت فشار کشور توسط آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از فاز اول آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه استفاده از روش های پیشرفته آبیاری در مقایسه با روش های سنتی، تا 40 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی می کند گفت: استان آذربایجان شرقی از ظرفیت بالایی در بخش آب و خاک برخوردار است اما سنتی بودن فعالیت های کشاورزی در این استان موجب شده است نتواند به جایگاه واقعی خود در این بخش دست یابد.



وی با اشاره به اینکه استفاده از شیوه های آبیاری سنتی در بخش کشاورزی و بازدهی پائین این نوع از آبیاری، چالش اصلی کشاورزی استان بشمار می رود گفت: استان آذربایجان شرقی با یک میلیون و 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی ، دارای 800 هزار هکتار اراضی دیمی و حدود 400 هزار هکتار اراضی آبی است .



دکترمحمدیان با بیان اینکه متداول ترین روش آبیاری در زمینهای آبی استان، آبیاری نشتی وغرق آبی است که بصورت نشتی، کرتی و نواری انجام می شود افزود: با تبدیل آبیاری سنتی به تحت فشار می توان علاوه بر کاهش حجم آب مصرفی و بهبود چشمگیر کیفیت و کمیت محصولات ، هزینه های تولید را بین 30 تا 50 درصد کاهش داد و راندمان آبیاری را از 35 درصد تا 70 درصد بالا برد.



برداشت گندم در هشترود آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود از برداشت گندم در 60 هزار هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد .



اسماعیل کریمی افزود : از 60 هزار هکتار زمین زراعی که 58 هزار هکتار آن دیم و 2 هزار هکتار آن آبی است پیش بینی میشود بیش از 50 هزار تن گندم برداشت شود .



وی اظهار داشت: شهرستان هشترود مرکز اصلی کشت گندم و جو در آذربایجان شرقی و شمال غرب کشور است و از قدیم الایام به انبار غله استان مشهور بوده است و مقام دوم در برداشت گندم استان را دارد



کریمی اصل افزود: امسال با توجه به شرایط خشکسالی از اول کشت پائیز و سرمای بهاره حدود 40 درصد کاهش عملکرد در برداشت را داریم .



وی افزود: در صورتی که عوامل جوی حاکم نبود پیش بینی می شد امسال 90 الی 110 هزار تن از مزارع هشترود گندم برداشت شود .



وی ابراز داشت: کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرما زدگی با مراجعه به صندوق بیمه مستقر در بانک کشاورزی هشترود یا شرکتهای بیمه خسارتهای ناشی از این پدیده طبیعی را دریافت نمایند .



وی افزود: هم اکنون چهار رقم گندم دیم اصلاح شده با نام های رصد ، آذر 2 ، سرداری ، سرداری 39 و همچنین یک رقم گندم آبی بنام الوند در هشترود کشت می شود.