ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم توقف خام فروشی نفت اظهارداشت: درحقیقت رهبر معظم انقلاب یکی از راههای مقابله با تحریمها به ویژه تحریمهای اخیر نفتی را توقف خام فروشی عنوان کردند.

وی خام فروشی مواد خام را خیانت به کشور عنوان کرد و افزود: باید با فراهم نمودن شرایط مناسب، مواد خام به ویژه مواد خام نفتی را در صنایع بالادستی و پائین دستی در کشور بکارگرفت.

نماینده مردم کلیبر(آذربایجان شرقی) در مجلس با تاکید برلزوم فرآوری نفت خام، گفت: باید سازوکاری فراهم شود که به جای صادرات نفت خام محصولات فرآوری شده نفتی به کشورهای دیگر صادر شود تا با ارزش افزوده این محصولات بتوانیم ارز آوری بیشتری به کشور داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه نفت یک ثروت ملی است که باید برای نسلهای آینده از آن حراست کنیم، گفت: باید تحریمها را یک فرصت بدانیم و کشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم و به سمتی حرکت کنیم که برای همیشه جلوی خام فروشی نفت را بگیریم.

به گزارش مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر تولید ثروت از طریق منابع تمام شدنی همچون نفت را خود فریبی خواندند و افزودند: خام فروشی دامی است که میراث سال های متمادی قبل از انقلاب است و متأسفانه کشور گرفتار آن شده است و باید تلاش شود که ملت ایران از این تله نجات پیدا کند.

ایشان رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاری درِ چاههای نفت و توقف خام فروشی مواد خام و معدنی را بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند: رسیدن به این شرایط، با تکیه بر علم و از طریق شرکتهای دانش بنیان امکان پذیر است.

قیمت نفت 2 برابر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این گفتگو درخصوص تحریم نفتی ایران گفت: براساس بررسی های انجام شده و تازه ترین گزارشاتی که اخیرا به دست ما رسیده است، مشکل غرب هم اکنون کسری حدود 2 میلیون 300 هزاربشکه ای نفت ایران نیست که بخواهد این میزان نفت را از کشورهای دیگر تامین و جایگزین نفت ایران کند بلکه آنها درحال حاضر دارای کسری 12 میلیون بشکه نفت هستند.

وی تصریح کرد: براین اساس در آینده نزدیک قیمت نفت دو برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت به طوریکه قیمت هربشکه نفت خام به حدود 200 دلار خواهد رسید و این مسئله یک تهدید برای غرب به شمار می رود.

به گزارش مهر، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 25 ژوئیه سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 100 دلار و 22 سنت در هر بشکه معامله شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران 25 ژوئیه 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 99 دلار و 23 سنت، 97 دلار و 2 سنت و 98 دلار و 62 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 98 دلار و 64 به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 97 دلار و 84 سنت، 96 دلار و 2 سنت و 97 دلار و 22 سنت معامله شده است.