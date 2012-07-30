به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه برای انتشار اوراق سلف نفتی موازی در انتظار اعلام آمادگی شرکت نفت هستیم، اظهار داشت: تمام پیش شرط ها و مقدمات لازم برای انتشار اوراق سلف موازی نفت در سازمان بورس آماده است.

وی با اشاره به اینکه مشخصات قرارداد اوراق سلف موازی نفت در هیات پذیرش نهایی شده است، خاطرنشان کرد: با این وجود از سال گذشته تاکنون درخواستی از سوی شرکت ملی نفت برای انتشار این اوراق اعلام نشده است.



مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سود اوراق سلف موازی نفت بالاتر از اوراق مشارکت خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه سود اوراق مشارکت در زمان تصویب انتشار اوراق سلف موازی نفت تا امروز افزایش یافته است، این امکان وجود دارد سود این اوراق هم بالاتر از اوراق مشارکت باشد.



خواجه نصیری در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل تاخیر ایجاد شده بر انتشار این اوراق، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در بسته جدید بانک مرکزی را مد نظر قرار داد و گفت: با توجه به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، شرکت نفت بخش عمده ای از منابع مورد نیازش را از آن محل تامین کرد.



وی با تاکید بر اینکه اوراق سلف موازی نفتی یکی از بهترین راهها برای تامین مالی در پروژه های نفتی است، تصریح کرد: در صورتی که شرکت نفت درخواست خود را برای انتشار این اوراق اعلام کند، ما هم به عنوان سازمان بورس برای انتشار اوراق آمادگی کامل داریم .

