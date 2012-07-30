مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیراندازی با کمان جام رمضان با حضور 47 تیرانداز از شهرستان های بافق، میبد، اردکان، مهریز و یزد دردو بخش ریکرو و کامپوند آقایان و ریکرو بانوان در مجموعه ورزشی شهید نصیری یزد برگزار شد که مهدی فرخ پوراز یزد، امیرطالعی و هوشنگ پیشگول از تیم لوکومتیو بافق مقام های اول تا سوم ریکرو را بدست آوردند.



در کامپوند آقایان هم محمدرضا کوراغلی برسکوی نخست ایستاد و حسام افتخار پور و سید محمد میرجلیلی عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.



فریده شمسی از تام لوکومتیو بافق در ریکرو بانوان اول شد و سنا صفرنژادیان از میبد بر سکوی دوم ایستاد و آزاده رنجبر از تام لوکومتیو بافق مقام سوم را کسب کرد.



برگزاری مسابقات والیبال بانوان جام رمضان در یزد



مسابقات والیبال بانوان جام رمضان از هفتم مرداد ماه در یزد آغاز شد.



مسابقات والیبال بانوان جام رمضان در سالن ورزشی کوثر یزد آغاز و تا پانزدهم ماه جاری پیگیری می شود.



در این دوره از مسابقات تیم های شهید صدوقی، شهدای سپاه، شهدای حسن آباد، پیشکسوتان، کارگران الف ، کارگران ب ، شمس و کوثر با هم به رقابت میپردازند.



برگزاری دومین دوره کلینیگ بازآموزی داوری کاراته



دومین دوره کلینیک بازآموزی داوری کاراته ویژه داوران حاضر در لیگ در یزد برگزار خواهد شد.



دومین دوره کلینیک بازآموزی داوری از ساعت 11 صبح روز جمعه 13 مرداد ماه در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان به میزبانی هیئت کاراته شهرستان یزد برگزار خواهد شد.



این کلینیک به منظور کسب آمادگی های لازم و هماهنگی و یکپارچگی بین داوران جهت حضوری موفق در مسابقات لیگ آقایان و بانوان که به ترتیب از شهریور و مهر ماه توسط هیئت کاراته شهرستان آغاز خواهد شد، برگزار میشود.