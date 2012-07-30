هند خواستار عذرخواهی برگزارکنندگان المپیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حین برگزاری مراسم افتتاحیه دختری با پیراهن قرمز و شلوار فیروزهای پیشاپیش کاروان هند حرکت کرد که بعدا مشخص شد جزو نفرات این کشور نبوده است.
"لرد کو"، رئیس کمیته برگزاری رقابتهای المپیک گفته که شخص متخلف، داوطلبی بوده که بیش از اندازه تحت تاثیر جو مراسم قرار گرفته و هیجان زده شده است.
لرد کو گفت: او یکی از اعضای اجرای مراسم افتتاحیه بود که دچار هیجان بیش از اندازه شد. ما در این خصوص با هیات هندی صحبت خواهیم کرد.
"مورالیداران راجا"، رئیس کاروان هند در این خصوص اظهار داشت: او نمیبایست آنجا میبود. این یک ورود بدون اجازه بود. این موضوع را با برگزارکنندگان در میان میگذاریم. ما این دختر را نمیشناسیم و دلیل اینکه چرا اجازه پیدا کرد رژه برود را نمیدانیم. شرمآور است که او با ورزشکاران ما قدم زده است. مقامات المپیک باید از ما عذرخواهی کنند.
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