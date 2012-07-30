رزمایش بازسازی عملیات والفجر2 در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: رزمایش بازسازی عملیات والفجر2 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در روز 31 شهریور در این استان برگزار می شود.

سردار یعقوب علی نظری در جلسه هماهنگی این رزمایش گفت: با توجه به تجربه سپاه در برگزاری عملیات مسلم بن عقیل و محرم در بیرجند، در این رزمایش به گونه ای برنامه ریزی می شود که حداکثر حضور مردمی در این رزمایش داشته باشیم.

وی تأکید کرد: از اجرای آتش مناسب و پرحجم برای قرار گرفتن بیشتر مردم با فضای جبهه و جنگ استفاده شود.

سردار نظری ادامه داد: در این رزمایش فرهنگی عملیاتی یک نمایشگاه عام و یک نمایشگاه خاص در نظر گرفته شده که نمایشگاه عام با حمایت ادارات کل برگزار می شود.

وی ادامه داد: در نمایشگاه خاص سوژه های موضوعی دفاع مقدس به صورت حجم سازی و ماکت سازی اجرا می شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: در این نمایشگاه اطلاعات و مدارک عملیات والفجر 2 ، آثار شهداء و ... به نمایش عموم گذارده می شود.

مسابقه کتابخوانی "سفره آسمانی" در خراسان جنوبی برگزار می شود

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: مسابقه سراسری کتابخوانی سفره آسمانی در امامزادگان و بقاع متبرکه این استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محسن مومنی مقدم هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج علوم و معارف قرآن کریم عنوان کرد.

وی افزود: این مسابقه با بهره ‌مندی از عواید موقوفات در راستای اجرای نیات واقفان خیراندیش به ویژه نیات فرهنگی و قرآنی اوقاف و امورخیریه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به توزیع شش هزار کتاب گسفره آسمانی" در سطح امامزادگان خراسان جنوبی اضافه کرد: این کتاب مشتمل بر چهل نکته قرآن کریم همچون رزق و روزی، حجاب و آفات بی حجابی، دشمن شناسی، فلسفه جهاد و .... است.

حجت الاسلام مومنی افزود: کتاب سفره آسمانی منتخبی از کتاب ارزشمند 'دقایقی با قرآن' اثر حجت ‌الاسلام قرائتی است که 40 موضوع مهم قرآنی را مورد توجه قرار داده است.

معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه شرکت در مسابقه سفره آسمانی برای علاقمندان بالای 12 سال آزاد است، مهلت ارسال آثار را تا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام کرد.

جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری" در خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی گفت: سومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری در این استان نیز برگزار می شود.

حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، ایجاد نگرشی جدید به وقف از جنبه‌ های علمی، فرهنگی و هنری و اعتماد سازی عمومی نسبت به عملکرد سازمان اوقاف به عنوان پاسدار موقوفات و مجری نیات واقفان را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی اظهار داشت: زمان آغاز ثبت‌ نام و شروع سومین جشنواره سراسری وقف، چشمه همیشه جاری، از ابتدای مرداد ماه تا پایان دی ماه سال 91 است.

وی اظهار داشت: رویکرد تخصصی در سومین دوره این جشنواره، افزودن سه رشته فیلم و فیلمنامه ‌نویسی (داستانی، مستند، انیمیشن)، پوستر و رسانه‌های مکتوب (خبر، یادداشت، گفتگو و گزارش) است.

گرایلی با بیان اینکه در دو دوره قبلی جشنواره، مرحله نخست داوری، در ادارات استان انجام می ‌شد، اضافه کرد: امسال تمام آثار به طور مستقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌شود تا پس از سه مرحله داوری، برترینها برای دریافت جوایز معرفی شوند.