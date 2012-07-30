اولین جشنواره مطبوعات محلی یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در 10 بخش، سرمقاله و یاداشت، عکس، طنز، خبر، مقاله، گزارش، مصاحبه، تیتر، طراحی و صفحه آرایی و بخش ویژه برپا می شود.



بخش ویژه این جشنواره نیز در چهار گرایش "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، "توسعه کیفی مطبوعات محلی"، "راهکارهای پیشرفت و توسعه فرهنگ و هنر بومی"، "میراث فرهنگی و گردشگری"، "احیا فرهنگ دارالعباده"، "رسانه های دیجیتال" و "بررسی و معرفی ابعاد شخصیتی شهید صدوقی و فرزندش" اعلام شده است.



علاقمندان برای شرکت در اولین جشنواره مطبوعات محلی، سرپرستی های استانی و نمایندگی خبرگزاری های استان یزد تا 15 مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره (اداره مطبوعات و تبلیغات) ارسال نمایند.



آثار ارائه شده باید در فاصله زمانی اول فروردین 1390 تا 15شهریور سال1391 در یکی از نشریات محلی، سراسری و یا خبرگزاری های دارای مجوز درج شده باشد.



همچنین هر متقاضی می تواند حداکثر سه اثر در دو بخش ارائه نماید و مجاز به ارسال سه اثر در بخش ویژه است.



برای هر اثر تکمیل و الصاق فرم جشنواره، یک قطعه عکس سه در چهار الزامی و تصویر آن نیز مورد قبول است.