سبد کالای رمضان به بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص نیافت

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سبد کالای ماه رمضان به کارمندان و اقشار دیگر اختصاص پیدا کرده است اما متأسفانه برای بازنشستگان که اعتبارات آنها از صندوق تأمین اجتماعی تخصیص داده می شود سبدی در نظر گرفته نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد که مسئولان هر چه سریعتر اقدامی برای تخصیص سبد کالای ماه رمضان بازنشستگان تامین اجتماعی انجام دهند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تاکید کرد: همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهیم که پاسخ مثبتی به درخواست ما برای اختصاص سبد کالای بازنشستگان دهد.