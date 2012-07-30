مرگ زن زندانی انگیزه جنایت را در ابهام قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، 18 اردیبهشت سال گذشته ماموران پلیس شهرستان رباط‌کریم در جریان قتل مرد جوانی در روستای صالح‌آباد این شهر قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور در محل در نخستین بررسی ها دریافتند چند روزی از مرگ مرد ناشناس می گذرد و همسایه ها با توجه به استشمام بوی تعفن از داخل خانه به موضوع مشکوک شده و با پلیس تماس گرفته بود.

در ادامه بررسی ها مشخص شد خانه متعلق به زن و مرد جوانی است که مرد صاحبخانه از چندی قبل بخاطر ارتکاب جرم روانه زندان شده بود. همزمان با این جنایت زن جوان به نام فرانک نیز به محلی نامعلوم فرار کرده بود. با بررسی پرونده افراد فقدانی هویت مقتول به نام مرتضی شناسایی شد و کارآگاهان پی بردند عاملان این جنایت پس از قتل خودروی پراید مقتول را سرقت کردند. 20 روز پس از قتل ماموران در سراه آدران خودروی مرتضی را شناسایی کرده و با متوقف کردن آن زن و مرد جوانی که سرنشین پراید بودند را دستگیر کردند. در جریان بررسی ها مشخص شد زن جوان همان فرانک است که به همراه پسری به نام مسلم این قتل را انجام داده و متواری شده بودند.

فرانک در بازجویی ها گفت: مسلم با انگیزه سرقت خودرو مرتضی را کشت و من در این جنایت هیچ نقشی نداشتم.

در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت زن جوان دو روز بعد به علت عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر در زندان جان سپرد.

در ادامه نیز پرونده با صدور کیفرخواست برای مسلم به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز جلسه دادگاه به ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد که در ابتدای جلسه اولیای دم خواستار قصاص متهم شدند.

مسلم که دانشجوی رشته هوا فضا بود، در دفاع از خود گفت: من مدتی بود با فرانک ارتباط داشتم، مقتول نیز گاهی برای مصرف مواد مخدر به خانه فرانک می آمد. شب حادثه مرتضی ادعا کرد سوئیچ خودرویش گم شده است و شروع به داد و فریاد کرد، من هم برای اینکه او را ساکت کنم دستم را جلوی دهانش گرفتم که باعث مرگش شد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.