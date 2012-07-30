  1. جامعه
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

قاتل در جلسه دادگاه: به خاطر همسر مقتول اعتراف کردم

قاتل در جلسه دادگاه: به خاطر همسر مقتول اعتراف کردم

پسر جوان که در جریان درگیری دوست خود را به قتل رسانده بود، در جلسه دادگاه اتهامات را به گردن همسر مقتول انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید 24 ساله متهم است، هفتم آبان ماه سال گذشته در جریان درگیری مرتکب قتل یکی از دوستان خود به نام جعفر شده است.

او در بازجویی ها با اعتراف به جرم خود گفت: مقتول به من فحاشی کرد و من در یک لحظه کنترلم را از دست داده و او را با ضربه چاقو کشتم.

در ادامه پرونده برای رسیدگی به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم امروز در حضور 5 قاضی کیفری به دفاع از خود پرداخت.

در ابتدای جلسه روشن نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و برای سعید تقاضای مجازات قانونی کرد. اولیای دم نیز خواستار قصاص عامل جنایت شدند.

متهم پس از حضور در جایگاه با رد اتهاماتش اضافه کرد: من این قتل را انجام نداده و همسر مقتول عامل جنایت است. در آن زمان او از من خواست قتل را به گردن بگیرم تا بتواند رضایت اولیای دم را کسب کند.

پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی همت‌یار و 4 قاضی مستشار برای صدور حکم وارد شور شدند.

کد مطلب 1661714

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