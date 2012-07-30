برنامه های روز گرگان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه نشست دبیرخانه روز گرگان، از آغاز به کار دبیرخانه روز گرگان برای برگزاری سومین آئین بزرگداشت این روز در 20 شهریورماه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد کلی این جلسه بحث و بررسی پیرامون نحوه مشارکت شهروندان و نهادهای مردم نهاد بود، افزود: شهروندان گرگانی می توانند برنامه های پیشنهادی خود را در خصوص برگزاری این مراسم به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان و یا دبیرخانه روز گرگان مستقر در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان ارسال کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان در ادامه یکی از اهداف برگزاری نشست های دبیرخانه روز گرگان را ارایه اقدامات انجام شده در زمینه توسعه پایدار گرگان توسط ادارات و دستگاه های اجرایی و معرفی چشم اندازهای آینده برای توسعه شهری برشمرد.

چراغعلی همچنین شناساندن بیشتر گرگان به عنوان یک شهر تاریخی در سطح ملی و بین المللی، تقویت هویت محلی برای نسل جدید، همگرایی بهتر گرگان دوستان و جلب توجه برای مشارکت بیشتر در حفظ و توسعه ارزش های معنوی و میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی گرگان، تقویت ارتباط میان خانواده هاو گروه های اجتماعی بومی و ایجاد فضای همدلی و نشاط و همسو نمودن فعالیت های مشابه در ادارات و سازمان ها را از اهداف و فعالیت های در دستور کار دبیرخانه دائمی روز گرگان معرفی کرد.

به گفته وی دبیرخانه دائمی روز گرگان متشکل از سه عضو شورا، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، رئیس روابط عمومی شهرداری، نماینده فرمانداری، نماینده میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده سازمان صدا و سیما و چهار نفر صاحب نظر در حوزه های فرهنگ دینی، جهاد و ایثار، تاریخ، بافت قدیم و معماری، فرهنگ بومی و محلی و بازیهای محلی است.