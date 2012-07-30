سکه طرح جدید 737 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1969 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار 739 هزار تومان، طرح جدید 737 هزار تومان، نیم سکه 368 هزار و 500 تومان، ربع سکه 187 هزار تومان و گرمی 111 هزار و 500 تومان است. این نرخها دیروز به ترتیب در بازار 727 هزار تومان، 725 هزار تومان و 362 هزار و 500 تومان، 185 هزار تومان و 110 هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی طی روز جاری 75 هزار و 27 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1618 دلار اعلام شد. دیروز قیمت طلای داخلی 74 هزار و 57 تومان و طلای جهانی 1624 دلار اعلام شد.

فعالان بازار ارز قیمت هر دلار آزاد را امروز 1969 تومان، هر یورو را 2430 تومان و هر پوند را 3121 تومان اعلام کردند، این در حالی است که این نرخها دیروز به ترتیب 1949 تومان، 2425 تومان و 3096 تومان بود.

