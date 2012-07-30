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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

قلندر:

پروژه میدان 72 تن باید به صورت الگوی ملی مطرح شود

پروژه میدان 72 تن باید به صورت الگوی ملی مطرح شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی قم از پروژه میدان 72 تن به عنوان سریع ترین پروژه اجرایی کشور یاد کرد و گفت: این پروژه باید به صورت الگوی ملی مطرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا قلندر قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اتمام پروژه میدان 72 تن در سر رسید مشخص شده آن بیان کرد: این پروژه سریع ترین پروژه اجرایی کشور و اولین پروژه مهم شهری بود که بدون تاخیر به بهره برداری رسید و باید به صورت الگوی ملی در بیاید.

 وی با بیان اینکه میدان 72 تن میدانی ملی است ادامه داد: این میدان علاوه بر بار ترافیکی قم به ترافیک سایر شهرها هم کمک می کند از این رو اتمام آن در سررسید مشخص شده به صورت فشرده و ویژه در دستور کار قرار گرفت.
 
مدیر کل راه و شهرسازی قم ادامه داد: در 27 تیرماه سال گذشته کلنگ این پروژه به زمین زده و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
 
قلندر با اعلام اینکه برنامه در نظر گرفته شده برای این پروژه در ابتدا برنامه ای چهار ساله بود اظهار کرد: معارضات زیاد در این میدان مثل آب، برق، گاز، مخابرات و فیبر نوری و با توجه به حساسیت های این میدان برنامه به دو سال فشرده شد و از آنجا که امکان مسدود کردن میدان وجود نداشت با انتخاب پیمانکار قوی و همکاری مدیریت کلان استان برنامه به یکسال کاهش پیدا کرد.
 
 
 وی اضافه کرد: میدان هم سطح  یک ماه زودتر از برنامه ریزی معین شده و آخرین پل سطح سوم تقاطع نیز در 26 تیرماه بازگشایی شد.
 
مدیر کل راه و شهرسازی قم عنوان داشت: تقاطع میدان 72 تن اولین تقاطع غیر هم سطح سه سطحه است که علاوه بر روان سازی ترافیک از نورپردازی و فضای سبز مناسبی برخوردار و از وضعیت نامناسب قبلی خارج شده است.
 
قلندر با ابراز اینکه میدان قبلی از بین نرفته است تردد عادی درد آن ادامه دارد و اتصال جاده ها به درون شهر از این طریق انجام می شود و در سطح منهای یک که به صورت زیر گذر است جاده اراک به کاشان متصل می شود.
 
وی افزود: در سطح به علاوه یک که پل جهتی رو گذر  است ترافیک را از سمت اراک به تهران که از پر تردد ترین مسیرها است کاهش و از تداخل با جهت های دیگر جلوگیری می کند.
 
مدیر کل راه و شهرسازی قم اعلام کرد: بهره برداری از این پروژه به جهت افزایش رفاه حال مردم به صورت غیررسمی انجام شد اما به زودی با حضور مقامات کشوری و استانی بهره برداری رسمی آن انجام می شود.
 
قلندر ابراز داشت: این پروژه اولین پروژه بدون انتقاد بود که مردم از روند اجرای آن رضایت داشتند و پیشرفت آن محسوس بود.
 
 
وی اجرای طرح بدون بسته شدن میدان، وجود معارضات زیاد، کیفیت و سرعت بالا در اجرای طرح رضایتمندی را از ویژگی های این پروژه ذکر کرد و بیان داشت: برای رفع مشکلات این پروژه با همکاری مسئولان مربوطه کمیته ای تشکیل شد که در آن همزمان با اجرای پروژه و خارج از پروسه اداری مشکلات مربوط به پروژه رفع می شد.
 
مدیر کل راه و شهرسازی قم در خصوص میزان اعتبار این پروژه اذعان داشت: قرارداد اولیه 165 میلیارد ریال بود که با افزایش حجم کار، جابجایی تاسیسات، اضافه کردن نورپردازی و فضای سبز به 210 میلیارد ریال رسید.
 
قلندر افزود: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی تامین شده است.
کد مطلب 1661730

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