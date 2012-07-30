- به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت امسال نیز همچون سال گذشته با بخشبندی آثار مستند در موضوعات سیاسی، اجتماعی، آزاد، پرتره، علمی، خانواده، ورزشی و... به قضاوت درباره این آثار میپردازد.
همچنین رویش اراده عنوان بخش ویژه بینالمللی ششمین جشنواره سینماحقیقت است که در آن، جدیدترین فیلمهای مستند مرتبط با خیزش و بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به نمایش عمومی در میآید.
از دیگر بخشهای بینالمللی جشنواره ششم سینماحقیقت میتوان به بخش مسابقه بینالملل (بهترین فیلم کوتاه، نیمه بلند و بلند)، هفت تمدن (مستندهای تاریخ و تمدن)، مستند پُرتره (چهره نگاری علمی، ادبی، هنری، سیاسی و...)، زیستگاه من (مستندهای طبیعت و محیط زیست)، آینه بدون قاب (مرور سینمای مستند یک کشور)، تماشاخانه (مرور یک جشنواره بینالمللی) و بخش نمایشهای ویژه (آثار برتر و روز سینمای مستند جهان) اشاره کرد.
برگزاری جشنواره مقاومت در کشورهای خارجی
کشورهای کره شمالی، ارمنستان، لبنان، مالزی، هند و فنلاند خواستاربرگزاری همزمان جشنواره مقاومت هستند این در حالی است که رایزنی و مذاکرات و ارزیابیها برای انتخاب هشت کشوراصلی میزبانی جشنواره و هفتههای فیلم مقاومت ادامه دارد.
کشورهای ترکیه، بوسنی و هرزگوین، روسیه، بلاروس، تونس، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ایتالیا و فلسطین (غزه) از جمله کشورهایی است که کارشناسان بخش "چشمانداز سینمای مقاومت" جشنواره در حال پیگیری و بررسی آنها هستند.
ساخت فیلم زندگی شهید صادق گنجی
با حمایت ستاد برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت و دفاع مقدس فیلم زندگی و فعالیتهای شهید صادق گنجی با عنوان "عاشق صادق" ساخته میشود.
فیلم "عاشق صادق" که به زندگی و فعالیتهای شهید صادق گنجی میپردازد کلید خورد و در مراسم افتتاح فیلمبرداری این اثر، مراسم تقدیر از خانواده این شهید برپا شد. برنامه تقدیر از خانواده این شهید توسط ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صورت گرفت که از خانواده این شهید تقدیر و لوح ویژه این سازمان به همسر شهید صادق گنجی اعطا شد.
پایان نامه با قهوه تلخ
نظر شما