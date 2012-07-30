کشف نوعی از گلبولهای سفید خون/ راهی برای واکسیناسیون سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محققان انگلیسی و سنگاپوری زیرمجموعه ای از سلول های دندریت را شناسایی کرده اند که می توانند به یک منبع خارجی از آنتی ژنها مثلا باکتریها، واکسن ها و یا تومورها، واکنش ایمنی ایجاد کنند.

اغلب سلول ها فقط در صورتی که خودشان آلوده شوند توانایی فعال سازی سیستم ایمنی را دارند اما این بافت انسانی جدید از سلولهای دندریت می تواند در صورت وجود یک منبع خارجی از آنتی ژن ها؛ سلول های ایمنی T را فعال کند.

سلول های T می توانند سلولهای سرطانی یا عفونی شده را از بین ببرند."مظلیفه هنیفه" محقق دانشگاه نیوکاسل در انگلیس گفت: اینها سلول هایی هستند که برای هدف قرار دادن واکسن های ضد سرطان به آنها نیاز داریم.

وی افزود: کشف ما، سیستم در دسترس و هدفمندی را ارائه می کند که نشان دهنده مهمترین توانایی طبیعی سلول ها است.

نتایج این تحقیقات درنشریه Immunity منتشر شده است.