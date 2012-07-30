موفقیت عمل جراحی لاپارسکوپی فیستول وزیکوواژینال در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا فرشی در این باره افزود: این عمل به روش لاپارسکوپی برای اولین بار در سطح کشور در مرکز آموشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) باموفقیت انجام شد.

وی اظهار داشت: بیمار فردی 25 ساله بود که به علت بی اختیاری ادرار و فیستول بین رحم و دستگاه ادرار با جدا کردن چسبندگی رحم و دستگاه ادراری ، بهبودی کامل خود را بدست آورد.

دکتر فرشی افزود: از مزایای روش لاپاراسکوپی می توان به بازنشدن شکم بیمار ،‌ درد ، عفونت و عوارض کمتر و ترخیص زودتر بیمار از بیمارستان اشاره کرد.

وارنیش تراپی دندانهای 12 هزار دانش آموز ابتدایی در تبریز



مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان تبریز گفت: در سال تحصیلی جاری با تلاش همکاران دندانپزشک شهرستان بیش از 12 هزار دانش آموز اول ابتدایی شهرستان تبریز و حومه وارنیش تراپی شدند.

دکتر رضا شعبانی در این باره افزود: افزایش سلامت دهان و دندان کودکان نقش به سزایی در سلامت عمومی بدن داشته و بدون برخورداری از دندان های سالم کیفیت زندگی نیز کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: در این روش بیش از 130 هزار دهان شویه سدیم فلوراید بین دانش آموزان در مقطع ابتدایی توزیع شد.