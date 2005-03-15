  1. اقتصاد
۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۰۸

دبير كنفرانس مديريت نوين در صنايع غذايي

تحول مديريتي در صنايع غذايي ضروري است

بيش از بهبود در مديريت ، تحول مديريتي در صنايع غذايي الزامي براي حضور در عرصه تجارت است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، دبير نخستين كنفرانس بين المللي مديريت نوين در صنايع غذايي با اشاره به كاهش نرخ رشد صادرات در اغلب محصولات  صنايع غذايي داخلي تصريح كرد: براساس آمار منتشره طي 11 ماهه گذشته حدود 210 ميليون دلار صادرات صنايع غذايي كشوربوده كه اين رقم نشان دهنده تنها 4/8 درصد رشد در صادرات صنايع غذايي است كه اين رقم در مقايسه با صادرات  صنعت نساجي و پوشاك رقم قابل تاملي است .

مهندس نجفي گفت: اين در حالي است كه  صنايع قطعه سازي خودرو با 94 درصد رشد در صادرات ، اختلاف فاحشي را در حوزه تجارت خارجي صنايع غذايي به همراه زير ساختهاي قوي كشاورزي نشان مي دهد .

وي با اشاره به مقايسه سهم محصولات غذايي و كشاورزي  از توليد ناخالص ملي در ايران با تنها يكي  از كشورهاي همسايه مانند تركيه كه رقيب جدي براي صنايع غذايي كشورمان محسوب مي شود  گفت: بر اساس آمار بانك جهاني ايران با 136 ميليارد و 833 ميليون دلار توليد ناخالص ملي بخش اندكي را به محصولات غذايي اختصاص داده است ، در حالي كه تركيه با رقم 237 ميليارد و 973 ميليون دلار توليد ناخالص ملي،  49 درصد سهم محصولات غذايي كشاورزي را به خود اختصاص داده است.

 

 

