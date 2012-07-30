بانک جامع اطلاعاتی شاعران آیینی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد محمدزمانی با بیان این مطلب افزود: همایش‌ها و کنگره‌ها باید به سمت شعر آیینی سوق پیدا کنند تا از این طریق جوانان را به سرودن اشعاری ترغیب کنیم که از امامانی سخن بگویند و درباره معصومینی شعر بسرایند که تاکنون درباره آنها کمتر شعر سروده شده است.

وی رسیدن به دوران اوج شکوه شعر را نیازمند افزایش سطح اطلاعات، توانایی‌ها و مهارت‌های شاعران جوان در زمینه اشعار آیینی دانست و اظهارداشت: اگر ما بتوانیم تعریف مشخصی از هنر دینی ارائه دهیم، هنرمند و شاعر به سمت هنر دینی جذب می‌شود، این هنرمند و شاعر خود مشتاق می‌شود که در مسائل مذهبی و جهان اسلام ورود پیدا کرده و ابراز نظر کند. البته بخشی از شاعران ما به این مقوله پرداخته‌اند ولی این نباید به چند شاعر ختم شود و دغدغه‌های انقلاب برای شعرا باید تبدیل به یک فرهنگ فراگیر شود که این خود نیازمند سیاست گذاری‌های کلان در عرصه هنر، شعر و ادبیات است.

این شاعر آیینی ادامه داد: در زمینه چاپ کتاب اشعار آیینی می‌توان گفت که خوشبختانه تیتراژ کتاب اینگونه اشعار در سطح بالایی قرار دارد و ما مشاهده می‌کنیم زمانی که در یک مجلسی شعرها خوانده می شود مخاطب آن شعر یکی و دو نفر نیست، بلکه بیش از 50 هزار نفر است؛ یعنی مخاطبان اشعار آیینی بسیار وسیع هستند، اما متأسفانه برای آن‌ها برنامه ریزی صورت نگرفته است که اگر بخواهیم در این زمینه رشد پیدا کنیم می‌بایست به شناسایی و سازماندهی شاعران آیینی سرا بپردازیم.

حجت الاسلام محمدزمانی در پایان خاطرنشان کرد: برپایی چند سایت تخصصی درعرصه اشعار آیینی و تقویت تحقیق و پژوهش در این زمینه می‌تواند به پیشرفت و گسترش شعر آیینی بینجامد.