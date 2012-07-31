محمود یارمحمدلو تهیهکننده "پرواز" درباره این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: "پرواز" به قلم امیر یوسفی روایتگر داستان پسر بچهای به نام امیرعلی است که از ارتفاع میترسد و این معضل برای او تبدیل به یک تابو شدهاست. اما طی جریاناتی او با خلبان یک بالگرد آشنا میشود.
وی افزود: بحث ترس یک مساله نسبتا فراگیر است که از دوران کودکی آغاز و بعضا تا پایان عمر ادامه مییابد و ما در این اثر قصد داریم با نگاهی روانشناسانه این معضل را تحلیل کنیم کما اینکه نحوه ارتباط انسانی پسر بچه و خلبان محور اصلی داستان است.
این تهیهکننده ادامه داد: در این فیلم با توجه به موضوع خاص آن از نماهای هلیشات به دفعات استفاده خواهد شد و این امر مستلزم آن است که ما از یک تصویربردار هوایی نیز برای همکاری دعوت کنیم.
وی یادآور شد: عمده لوکیشنهای اصلی کار در تهران است و بیشتر نماها نیز شهری هستند. پیش تولید کار ظرف یک ماه آینده آغاز میشود و پیشبینی ما برای شروع تصویربرداری تا پایان تابستان است.
رضا بهشتی تاکنون آثاری چون "ترم زمستانی" و "فیروزه سیاه" را برای مرکز سیمافیلم کارگردانی کرده و یارمحمدلو نیز "پرواز" را در گروه کودک و نوجوان همین مرکز تهیه میکند.
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