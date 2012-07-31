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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

در مرکز سیمافیلم/

رضا بهشتی "پرواز" را کارگردانی می‌کند

رضا بهشتی "پرواز" را کارگردانی می‌کند

محمود یارمحمدلو از تولید فیلم تلویزیونی "پرواز" به کارگردانی رضا بهشتی در مرکز سیمافیلم خبر داد.

محمود یارمحمدلو تهیه‌کننده "پرواز" درباره این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: "پرواز" به قلم امیر یوسفی روایتگر داستان پسر بچه‌ای به نام امیرعلی است که از ارتفاع می‌ترسد و این معضل برای او تبدیل به یک تابو شده‌است. اما طی جریاناتی او با خلبان یک بالگرد آشنا می‌شود.

وی افزود: بحث ترس یک مساله نسبتا فراگیر است که از دوران کودکی آغاز و بعضا تا پایان عمر ادامه می‌یابد و ما در این اثر قصد داریم با نگاهی روانشناسانه این معضل را تحلیل کنیم کما اینکه نحوه ارتباط انسانی پسر بچه و خلبان محور اصلی داستان است.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در این فیلم با توجه به موضوع خاص آن از نماهای هلی‌شات به دفعات استفاده خواهد شد و این امر مستلزم آن است که ما از یک تصویربردار هوایی نیز برای همکاری دعوت کنیم.

وی یادآور شد: عمده لوکیشن‌های اصلی کار در تهران است و بیشتر نماها نیز شهری هستند. پیش تولید کار ظرف یک ماه آینده آغاز می‌شود و پیش‌بینی ما برای شروع تصویربرداری تا پایان تابستان است.

رضا بهشتی تاکنون آثاری چون "ترم زمستانی" و "فیروزه سیاه" را برای مرکز سیمافیلم کارگردانی کرده و یارمحمدلو نیز "پرواز" را در گروه کودک و نوجوان همین مرکز تهیه می‌کند.

کد مطلب 1661769

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