دستگیری باند سارقان به عنف و کشف هشت فقره سرقت در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صفری اظهار داشت: طی مراجعه یکی از شهروندان شهرستان ملارد به پلیس آگاهی این شهرستان و اعلام اینکه هنگام تردد از سه راهی شهریار به مقصد صباشهر سوار پراید مشکی با دونفر سرنشین شده است که در طول مسیر، سارقان با تهدید سلاح سرد وجوه نقد وگوشی تلفن همراهش را به سرقت برده اند و پس از رها کردن وی در منطقه خلوتی در صباشهر از محل متواری شدند، تیمی از ماموران انتظامی پلیس آگاهی دستگیری سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی ملارد ادامه داد: در بررسی های اولیه پلیس و با توجه به اظهارات شاکی مبنی براینکه وی توانسته چهره یکی از سارقان را ببیند، چهره فرضی سارق ترسیم شده وبا انجام گشت زنی های محسوس ونامحسوس در سطح محورهای مواصلاتی شهرستان با همکاری پلیس آگاهی استان تهران، سرانجام یکی از سارقان دستگیر شد.

وی گفت: متهم در بازجوئی های پلیس ضمن معرفی دو تن از همدستان خود، اعتراف کرد با همدستی این دونفر تاکنون 8 فقره سرقت به عنف و زورگیری در سطح شهرستانهای شهریار و ملارد انجام دادند که در ادامه تلاشهای پلیس، دو همدست دیگر سارق نیز در شهرستان شهریار دستگیر شده وجهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

دستگیری باند سارقان لوازم داخل خودرو وکشف 60 فقره سرقت در بهارستان

فرمانده انتظامی شهرستان های رباط کریم و بهارستان اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با تلاش فراوان و کارهای اطلاعاتی و با گشت زنی های مداوم در محله های آلوده و جرم خیز این شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر سارق و مالخر معتاد در حین سرقت لوازم داخل خودرو شدند.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادی عنوان کرد: در بازجویی فنی پلیس، متهمان به 60 فقره سرقت لوازم داخل خودرو از قبیل ضبط و باند اعتراف کردند که در این راستا در بازرسی از منزل متهمان، 29 دستگاه ضبط و باند خودرو را کشف و ضبط شد.

وی در خصوص نحوه سرقت سارقان، گفت: سارقان با انتخاب خودروهایی که دارای ایمنی کمتری بوده وبه سیستم هشداری ضد سرقت، قفل فرمان و پدال مجهز نبودند در ساعات پایانی شب اقدام به سرقت خودرو می کردند.

کشف 5 کیلوگرم هروئین در غرب استان تهران

رئیس پلیس پیشگیری غرب استان تهران اظهار داشت: ماموران یگان امداد شهریار در حال گشت زنی درحوالی میدان شهید صیادشیرازی شهر اندیشه این شهرستان، پس از مظنون شدن به یک دستگاه خودروی پژو با مسدود کردن راه عبور، خودروی فوق را توقیف کردند.

سرهنگ محمدتقی افتخاری گفت: به محض توقیف خودرو، سرنشین آن از فرصت استفاده کرده و به بیابانهای اطراف میدان متواری می شود که در جریان یک تعقیب وگریز کوتاه و با تیراندازی ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار، این قاچاقچی دستگیر شده و در بازرسی کامل ماموران انتظامی از خودروی توقیفی، 4 کیلوگرم هروئین در چهاربسته یک کیلوئی کشف شده و متهم دستگیر شده جهت انجام تحقیقات بیشتر به پلیس مبارزه باموادمخدر استان منتقل شد.

وی ادامه داد: در عملیات دیگر پلیس غرب استان تهران در شهرستان ملارد، ماموران انتظامی در حین گشت زنی در یکی از خیابانهای این شهرستان به یک دستگاه موتورسیکلت که کنار آن یک نفر ایستاده بود مشکوک می شوند که به محض نزدیک شدن گشت انتظامی به موتورسیکلت ،فرد موردنظر پس از پرتاب کردن کیسه مشکی رنگ، اقدام به فرار می کند که ماموران انتظامی با تعقیب وگریز و شلیک یک تیر هوائی ،فرد مذکور را دستگیر کردند واز داخل کیسه پرتاب شده، 1 کیلوگرم هروئین کشف شد.

کشف بیش از 95 کیلوگرم موادمخدر در شهرستان ملارد

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با سوداگران مرگ، با تلاش ماموران انتظامی پلیس مبارزه با موادمخدر طی چهار ماه گذشته، 95 کیلو و511 گرم انواع موادمخدرکشف شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، 20 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محسن صفری افزود : با اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده به موادمخدر در شهرستان ملارد، طی چهارماه گذشته با شناسائی 8 نقطه آلوده به مواد مخدر و دستگیری 292 نفر توزیع کننده وقاچاقچی و دستگیری 192نفرتوزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر، 46 کیلو 187گرم تریاک، 39 کیلو و589 گرم حشیش، یک کیلو و309 گرم هروئین، هفت کیلو و692 گرم شیشه،167 گرم هروئین فشرده و567 گرم سایرموادمخدر کشف شد.

وی گفت: ماموران انتظامی پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ملارد با شناسائی توزیع کنندگانی که به صورت عمده و جزئی اقدام به فروش و عرضه انواع مواد مخدر می کردند 218 توزیع کننده و 74 قاچاقچی موادمخدر را دستگیر و645 معتاد کارتن خواب جمع آوری وتحویل کمپ های ترک اعتیاد شد که در مجموع، دستگیری های صورت گرفته در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، با رشد 30درصدی روبرو بوده است.

گفتنی است تمامی این متهمان پس از دستگیری وتشکیل پرونده،جهت سیر مراحل قانونی،تحویل مرجع قضایی شدند.