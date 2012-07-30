حضور غرفه های هنری در نمایشگاه قرآنی کرمانشاه نشان از رابطه قرآن با هنر دارد

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حضور غرفه های هنری در نمایشگاه اخیر کتاب و نرم افزارهای علوم قرانی، مشخص شد که قرآن و هنر به هم نزدیک هستند و رابطه ای مستقیم دارند.

وی افزود: در واقع هنر، یک شیوه بیان است و این شیوه بیان ازهر شیوه دیگر، رساتر، دقیق‎تر، نافذتر و ماندگارتر است.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای ما در برپایی این نمایشگاه نزدیک کردن جوانان به معارف اسلامی بوده است، تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که آنچه ظرفیت داریم در خدمت قرآن قرار دهیم.

وی ادامه داد: قرآن کریم با معارفی بلند وابعاد هنری در قلب ها نفوذ کرده و موجب هشیاری و بیداری مردم مسلمان شده است.

وی تصریح کرد: دعوت قرآن کریم به مسائلی است که در فطرت آدمی وجود دارد و میل به زیبایی و استفاده از شیوه‎های مختلف هنری برای جذب بیشتر امور فطری است.

تیموری در پایان تاکید کرد: امید است این نمایشگاه مقدمه ای برای برپایی نمایشگاه ملی در استان کرمانشاه باشد و همواره سعی ما در این نمایشگاه بر این بوده که کتاب هنر الهی در کنار دیگر هنرهای خلق شده قرار بگیرد وامیدواریم برای مردم شریف این مرز و بوم مفید قرار گرفته باشد.