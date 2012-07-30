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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

تیموری در گفتگو با مهر:

حضور غرفه های هنری در نمایشگاه قرآنی کرمانشاه نشان از رابطه قرآن با هنر دارد

حضور غرفه های هنری در نمایشگاه قرآنی کرمانشاه نشان از رابطه قرآن با هنر دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه گفت: حضور غرفه های هنری در نمایشگاه اخیر قرآنی در کرمانشاه نشان از رابطه مستقیم و نزدیک قرآن و هنر دارد.

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حضور غرفه های هنری در نمایشگاه اخیر کتاب و نرم افزارهای علوم قرانی، مشخص شد که قرآن و هنر به هم نزدیک هستند و رابطه ای مستقیم دارند.

وی افزود: در واقع هنر، یک شیوه بیان است و این شیوه بیان ازهر شیوه دیگر، رساتر، دقیق‎تر، نافذتر و ماندگارتر است.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای ما در برپایی این نمایشگاه نزدیک کردن جوانان به معارف اسلامی بوده است، تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که آنچه ظرفیت داریم در خدمت قرآن قرار دهیم.

وی ادامه داد: قرآن کریم با معارفی بلند وابعاد هنری در قلب ها نفوذ کرده و موجب هشیاری و بیداری مردم مسلمان شده است.

وی تصریح کرد: دعوت قرآن کریم به مسائلی است که در فطرت آدمی وجود دارد و میل به زیبایی و استفاده از شیوه‎های مختلف هنری برای جذب بیشتر امور فطری است.

تیموری در پایان تاکید کرد: امید است این نمایشگاه مقدمه ای برای برپایی نمایشگاه ملی در استان کرمانشاه باشد و همواره سعی ما در این نمایشگاه بر این بوده که کتاب هنر الهی در کنار دیگر هنرهای خلق شده قرار بگیرد وامیدواریم برای مردم شریف این مرز و بوم مفید قرار گرفته باشد.

کد مطلب 1661772

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