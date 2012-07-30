مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به معروف ها و منکرها بی تفاوت نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی ظهر دوشنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات کل استان سمنان با بیان اینکه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی که در نظام اسلامی فعالیت می کنند نسبت به معروف ها و منکرها بی تفاوت نباشند، عنوان کرد: دراولین قدم، به افراد غافل باید تذکر زبانی داد.

وی با بیان اینکه تذکر زبانی هنگامی که توسط افراد مختلف تکرار شود اثرگذارتر می شود، افزود: همه باید یکسان برخورد کنند و بی تفاوت نباشند تا برخوردها اثرگذار به نتیجه مطلوبش که همان اصلاح جامعه است، برسد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با تاکید بر اینکه مدیران و کارکنان در محیط های کاری از کوتاهی در امر به معروف دوری کنند، بیان کرد: افراد باید در محیط ها و مجالسی که مسائل اسلامی وجود ندارد، حساسیت به خرج دهند و وارد نشوند.

استاد حسینی یادآور شد: استان سمنان به عنوان یکی از استان های مجری طرح تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر در کشور انتخاب شده است که ابلاغ دستورالعمل این طرح به ادارات استان، کلید خورده است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با اشاره به تهاجم فرهنگی امروز دشمن در مقابله با ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: مومنین در تمام محیط ها باید در جهاد فرهنگی علیه دشمن وارد عمل شوند.

وی در پایان افزود: هدف از امر به معروف در جامعه، انجام خوبی ها و گسترش ارزش های اسلامی و هدف از نهی منکر ترک منکرات و گناه است.

به گزارش مهر، در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات کل استان سمنان، نماینده ولی فقیه در استان، امامان جمعه سمنان، برخی مدیران و دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات کل استان سمنان حضور داشتند.